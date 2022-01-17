為替原鄉家庭孩子規劃一個「讓父母安心、兒童fun心」的課程，期望在活動中建立原住民家庭子女良好的品格，並從年少時培養其領袖特質，台中西屯扶輪社攜手懋榮建設舉辦「少年成長領袖營」，日前在台中市立和平國小登場，一整天的課程以有趣、活潑、生動的寓教於樂方式進行，讓來自原鄉的40位學童快樂學習。

主辦單位表示，「少年成長領袖營」這次參與學校包括和平國中、白冷國小、博愛國小、和平國小等四所學校，邀請40位四年級到九年級學生參與活動，每八人一組共分成五組活動上課。

本次活動特別聘請國立勤益大學流通管理系系主任周聰佑開課主講。周聰佑多年來主要研究行銷管理及商業心理學，十分了解青少年在走向社會之前的自信與熱忱，其實是可以提早以訓練課程培養來的。

全日課程主題「自信與熱忱」，包括「展開自信熱忱」、「學習溝通」、「增加抗壓力」、「領導力」、「人際關係」、「心得分享」以及「動態團體活動」等；活動課程以寓教於樂方式進行，期盼學習良好的正向思維、培養少年領袖特質及擴展生活經驗、發展人際互動經驗，藉此達到活動目的。

投入慈善教育不遺餘力、在中部建築界備受推崇的懋榮建設董事長紀吉川表示，秉持著取之於社會用之於社會的理念，積極參與許多公益慈善活動，在每次活動中均能感受到社會的純樸與美麗，尤其是參與需要社會關懷及幫助孩子們的活動，也因為這些孩子們，讓懋榮關愛的力量得以延續，讓社會更溫暖更美麗。