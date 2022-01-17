女神人妻主播吳宇舒外型甜美亮眼，工作之餘也常在社群發文與粉絲互動，並不時大秀她在健身房練出的優美線條；近日她秀出在東區用餐的美照，滿滿「老公視角」讓粉絲好生羨慕，她並寫道：「珍惜餐廳內用的時光」；隔日她又曬出戶外活動的歲月靜好悠閒，一手摟一隻柴犬模樣相當幸福，令網友大讚：「狗跟人都好可愛」。

前一組照片中，吳宇舒在一間東區高檔餐廳裡吃牛排，只見她背後窗外的景色從亮到暗，從背景可看出有微風南山大樓；吳宇舒穿著黑色長袖毛衫，搭配淡卡其色披肩大衣，紮著馬尾的大眼瓜子臉依然明亮動人，白皙的玉蔥手指上點綴著幾枚美甲，正妹以上、美魔女未滿的迷人風情盡展。

吳宇舒寫道：「珍惜餐廳內用的時光（？）」，粉絲見了大讚她揮灑自如的美：「美麗漂亮，當好食」、「對啊！要珍惜，要不然什麼時候要再禁內用誰也不知道」、「珍惜每一刻時光」、「也珍惜能在新聞播報時看得到主播全臉的日子」、「把握時間甜蜜約會，單身狗表示」、「」、「其實你是最幸福的！」、「這是傳說中的『老公視角』嗎？好羨慕」，2天便破1.3萬人按讚。

隔天所發的另一組戶外曬毛孩照中，吳宇舒穿著長袖紫色休閒服，一手一隻摟著心愛的兩隻柴犬，左手摟著那隻是常見淺棕色的「本格」柴柴，右手摟著的則是開心吐舌頭的黑色柴柴，依照打卡位置來看，她是來到了苗栗南庄遊玩，抓住疫情尚未爆發的空檔「及時行樂」。

吳宇舒寫道：「趁著天氣好來跑跑」，網友們見了這可愛的畫面也紛紛稱讚：「那裡的確很適合帶小狗去」、「好可愛的畢魯, 牠一定很開心」、「真的很羨慕兩隻美柴犬，因有好漂亮美麗的女主人護養」、「宇舒也是容光煥發啊~簡直陽光美少女」、「人美，養的狗都美，溫馨幸福洋溢」、「好可愛的狗狗及主人唷！」、「好可愛的柴犬小寶貝」，把握韶光享受幸福出遊的女神讓人稱羨不已。