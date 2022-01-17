國內Omicron疫情進入社區，民眾紛紛搶打第三劑疫苗，日前衛福部長陳時中曾表示，打不倒疫苗「來找我」，但近日陳時中卻又說，自己的太太抱怨打不到高端疫苗，引起各界討論。《中天新聞》也派出記者進行街頭民調，結果顯示，大部分民眾都認為，怎麼到現在還在推銷高端？

針對陳時中對於疫苗議題的說法，《中天新聞》派出記者在台北街頭進行街訪，詢問民眾，陳時中1/9曾表示，打不到第三劑疫苗「來找我」，但1/15又說「太太抱怨打不到高端」，你怎麼看？並給出5個選項讓民眾選擇：

1.演哪齣？部長夫人想打什麼針都行！

2.高端剩300萬劑還不到？嘜假喔~

3.台北打不到高端？都是柯啊北陰謀啦！

4.瞎！還在推銷高端 給我打BNT或莫德納

5.我也要抱怨！我打不到高端 要去哪打

結果顯示，有20位受訪民眾參與這個投票，有4人選擇選項1，3人選擇選項2，13人選擇選項4。受訪民眾還表示，「感覺就是在推銷」、「陳部長…就是演技派的啊，他老婆應該也是金馬獎」、「不會吧，我們之前去預約，高端都不用預約啊，就直接就可以打」。

此外，對於陳時中太太聲稱在北市預約不到接種高端疫苗，台北市長柯文哲17日表示，有人聲量太大，會故意炒作，算百分比就知道，選擇打高端的人，一定比打莫德納更容易被打到，粗暴的言論大可不必。