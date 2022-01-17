桃園又傳2幼兒確診！桃園市教育局17日晚間再宣布中壢信義國小和華盛頓幼兒園18日起停課14天，據悉也是9日用餐客人，爸爸和一對小兄弟晚間採檢出爐陽性確診，2校明也將大消毒。值得一提的是，桃機群聚案爆發以來，信義國小已2度預防性停課。

另外龍潭國小及附幼和市立龍潭幼兒園羚羊班一對姐弟，因曾去舅媽家玩，舅媽在匡列隔離期確診，初判危險性不高，教育局仍採高標準，18日預防性停課1天。

總計桃園有華勛國小和附幼、普仁國小和附幼、翰林補習班、興仁國小和附幼、中壢高商、東興國中、方華補習班、內壢國小、安親班佳音英語元生分校、中壢私立美奇幼兒園、信義國小和華盛頓幼兒園共12校停課14天。

教育局也宣布龍潭國小及附幼和市立龍潭幼兒園羚羊班18日預防性停課一天，雖然國小和幼兒園都已提前放寒假，但仍有課後留園學生，2校仍預防性停課。

另外17日公告預防性停課1天的中壢國中、中壢家商、武陵高中、中興國中，治平高中、中原大學及啟英高中7所學校，因7校曾和確診者接觸的學生，採檢結果都是陰性，因此18日恢復正常上課。