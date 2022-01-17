26歲性感辣模陳香菱被網友封為「兇版李毓芬」，因擁有超兇猛的H級好身材，及與女星李毓芬相似的甜美臉蛋，讓她在網路上迅速竄紅，甚至成為知名雜誌的《JKF》的性感女郎。她近日秀出一款無肩的「花團錦簇」火辣戰袍，不但將她的UU好身材展露無遺，她還嫌觀眾「迴響」不夠熱烈，隨即分享11秒「音浪太強」的搖擺S曲線影片，把所有網友電暈。

陳香菱近日秀出一款火辣戰袍，是粉橘色的有短袖但無肩帶設計，胸前用交叉繩連繫讓事業線峰峰相連，衣服紋路則是蕾絲的「花團錦簇」風格，把她H級的UU好身材展露無遺，並順帶把手中的元氣飲挺出來，網友見了只能投降：「該為了妳補補元氣了」

香菱仍不罷休，今(17)日再發出一段厲害的11秒「扭扭舞」影片，寫道：「都不評論，系統還以為你不喜歡呢」，只見她再度穿上「花團錦簇」火辣戰袍，搭配下方超貼身的灰色運動長褲，前面搖完上身、隨即轉身擺動美尻，這個「音浪太強」的搖擺S曲線，當場把所有粉絲電暈；網友讚：「美」、「我好喜歡妳」、「喜歡啊」、「長髮的香香好美」、「我陪妳一起跳」、「也太美呆了」。

陳香菱不久前也曾在IG上曬熱舞影片，同樣讓網友眼睛大吃冰淇淋，當時的她PO文表示「辣妹沒冬天」，並在影片中只穿著超低胸的藍色比基尼，一樣跟著音樂擺動身體，而泳裝胸口及側面鏤空的性感設計，使她一舉一動雙球都不斷晃動，令網友大噴鼻血。

陳香菱之前曾趁著好天氣前往南投日月潭旅遊，不忘在IG上貼文表示「別人是性感…我是肉感」，並附上一段影片。影片中陳香菱穿著性感的比基尼，大跳南韓女歌手全昭彌（SOMI）近日推出的夯曲《DUMB DUMB》，豐滿的好身材與性感的水蛇腰，都讓網友看了臉紅心跳。