竹縣某私立高中有家屬確診 學校18日停課一天 23:392022/01/17 中時 羅浚濱 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新竹縣私立高中學生家屬確診，學校18日停課一天。圖為新竹縣政府日前針對確診科大師生足跡進行消毒。（新竹縣政府） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新竹縣某私立高中17日深夜緊急通知，目前疫調訊息得知，學校有1位同學的家屬PCR檢測為確診案例，為確保學校師生安全，校長指示18日進行預防性停課一天，將進行全校校園消毒，國一、二段考順延一天，國三19日回校正常上課，20日休業式取消。 創新科技助學童優視力 新北推學校社區健康聯盟 亞東確診護理師打完第三劑4天後有症狀 Ct值曝光 #學校 #竹縣 #私立高中 #家屬 #確診 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 桃園龍潭1國小1幼兒園18日預防性停課 7校採檢陰性復課 20:252022/01/17 生活 與確診亞東護理師足跡重疊 北市5所學校834人採檢 16:542022/01/17 生活 海底撈板橋店驚爆確診者足跡 停業清消2天 12:372022/01/17 生活 談桃園校園預防性停課僅一天 侯友宜：尊重中央跟地方的權限 11:292022/01/17 政治 桃園車禍男子送醫確診 處理事故4員警採檢皆為陰性 17:462022/01/17 生活 西堤用餐再傳2小孩確診 桃園再添2校停課14天 23:232022/01/17 生活 新竹縣智慧校園APP啟動 親師生互動更即時 14:152022/01/17 生活 確診護理師曾至兒童新樂園 侯友宜：當天無新北學童前往 16:022022/01/17 生活 亞東醫院護理師確診 仁寶平鎮廠情侶吃西堤傳給1同事 14:222022/01/17 生活 竹縣兒少、身心障礙機構全面禁探訪 關懷據點共餐改領餐 17:442022/01/17 生活 法國美女大陸行受阻改來台灣 2周後讚：美麗的錯誤 09:282022/01/17 生活 生活熱門新聞 印度神童恐怖預言提前發生 台灣遭點名：持續注意4件事 - 生活 桃園公布21處確診足跡 石門水庫、全聯和家樂福都上榜 - 生活 17例本土「最擔心這1例」 醫曝潛在危機：代誌大條了 - 生活 西堤用餐再傳2小孩確診 桃園再添2校停課14天 - 生活 新竹巨城爆逃難潮 停車場畫面曝光 網喊：快逃 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。