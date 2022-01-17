新竹縣某私立高中17日深夜緊急通知，目前疫調訊息得知，學校有1位同學的家屬PCR檢測為確診案例，為確保學校師生安全，校長指示18日進行預防性停課一天，將進行全校校園消毒，國一、二段考順延一天，國三19日回校正常上課，20日休業式取消。