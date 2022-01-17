國民黨主席朱立倫在《TVBS》17日最新公布的「全國政治人物聲望調查」中，聲望敬陪末座拿下21％，新北市長侯友宜則以70%滿意度居冠。對此，名嘴謝寒冰直言，朱立倫一直在想2024，那就要拿出成績來。因此，他建議朱立倫年底縣市長選舉，可以「主帥親征」參選台南或高雄市長。

【正常發揮PiMW】朱挺核食換訪日?民調13名全台最低斷韓國瑜復出?綠炒作搶蔣萬安北市拿中資助選總統判3年!抓台商想釣韓國瑜?阿中妻打嘸高端 柯P:粗暴炒作 免了@正常發揮 20220117 完整版

根據《TVBS》的報導指出，《TVBS民調中心》針對 13 位全國主要政治人物，包含總統、副總統、行政院長、立法院長、衛福部長、六都市長、前總統及政黨主席進行聲望調查，了解全國民眾對他們近期表現的評價。首先是前總統馬英九的聲望降至26％，較前次下滑5個百分點，名列十二。而朱立倫則是21％，排名最後，甚至有61％表示不滿意，是此次調查13位政治人物中最高。

國民黨、民進黨。(圖/本報資料照)

對此，名嘴謝寒冰17日在《中天新聞》政論節目「正常發揮」表示，他知道現在的環境對國民黨很辛苦，但這並不能怪國民黨黨員，也不能怪媒體圈，因為這一切都是朱立倫自己求來的，是他把自己的名聲搞臭的。謝寒冰強調，朱立倫一直在想2024，那他就要拿出成績來。

謝寒冰建議，朱立倫若要自救，可能也只剩一個辦法，那就是年底九合一縣市長選舉，選一個最艱困的選區，台南或高雄都可以，親自御駕親征，但是千萬不能選桃園市，因為老市長去桃園選如果還輸，那會難看到家。

謝寒冰強調，選台南或高雄也不需要贏，只要打一場漂亮的選戰，把票數衝高，讓大家看到朱立倫還是有不錯的戰鬥力，這樣人家才會看得起他，而不是只會算計別人。