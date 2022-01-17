在醫學界30年來不懈的努力下，令人聞之色變的艾滋病毒如今是一種可控的疾病，只要患者每天服用抗逆轉錄病毒治療 (ART) 藥物，就能過上相當正常的生活。然而離根治還有一段距離，始終感到遺憾。如今加州大學洛杉磯分校(UCLA)的病毒學家計畫以「踢再殺」(kick-kill)的方法，揪出潛藏在細胞內部的愛滋病毒，在小鼠實驗中已取得不錯的成效。

新阿特拉斯(NewAltas)報導，愛滋病毒來源何處?幾十年前的書籍會提出「綠猴帶原假說」，如今已被推翻。更確定的說法是來自我們的近親-黑猩猩，愛滋病毒可能在很久以前就以反轉錄病毒(Retroviridae)的形式休眠在黑猩猩的細胞裡而不會發作，然而在20世紀初期，可能因為狩獵，黑猩猩的血液沾染在某個獵人的傷口上，原本休眠的愛滋病毒在人類身上活化了，而人類免疫系統完全無法對抗。

所幸幾十年來，對抗愛滋病的方式相當多，包括免疫療法、CRISPR 基因編輯、工程幹細胞，或通過關閉特定RNA 分子等手段，已可取得可喜的成果。但是，這些手段對於潛伏進細胞裡休眠的愛滋病毒(HIV)卻不管用。

或許就是因為人類與黑猩猩很相似，所以HIV病毒也會在人類細胞裡休眠，形成反轉錄病毒一樣，在這個情況下，病毒量會其降低到無法檢測到的程度，但它並沒有完全消失。一但停止治療，它隨時還會準備出現，並再次造成嚴重破壞。

既然已瞭解狡滑的愛滋病毒是這種手段避過治療，那麼只要刻意把它活化，再把它殺滅，是不是就能撤底根治？這個方法被稱為「踢出再殺」(kick-kill)，本質上是想辦法把病毒從細胞藏身之處拉出來，然後加以摧毀。

2017年，加州洛杉磯大學的研究小組使用了一種名為「SUW133」的化合物，它可以喚起休眠的HIV病毒，然後再使抗病毒藥物加以殺死，在小鼠實驗中，僅需24小時，就有多達25%的被感染胞被成功消除。

研究團隊再接再勵，採取俗稱「雞尾酒療法」的複合療程，除了SUW133和抗病毒藥物，再注射自然殺傷T細胞，病毒清除率再增至40%。他們將研究心得發表在自然通訊雜誌(Nature Communications)。

論文第一作者-加州洛杉磯大學的喬絲琳‧金博士(Dr. Jocelyn Kim)說：「這項研究可能就是未來治癒HIV的方向。完全清除HIV並非不可能。」

目前還處在小鼠階段，而且消除率40%還不夠，因此研究團隊將要持續提升病毒消除率，以達到100%。同時，靈長類動物的實驗也在進行中，最終進行人體試驗。