三聲福祿壽

敬老票通過捷運閘門、公車感應器的時候，會發出嗶嗶嗶三聲，很多老人說這是「三聲無奈」，我說不是！這哪有無奈呀？這是「三聲福祿壽」，是一種祝福的聲音。

其實，這本書誕生的契機，就是二○二一年年初，大塊出版的郝明義先生跟阿靖的編輯到臺南出差，跟我們母女約在外頭吃飯。那天是平日，一邊用餐一邊觀察著餐廳裡的客人，我突然開口說：「你們看，這餐廳裡面，滿滿的都是老女人出來吃飯，老男人沒幾個！」

我們的話匣子就此打開，聊起老男人與老女人不同的生活方式，以及我對老年生活的看法，所以郝先生催著我一定要將我的想法寫出來，我答應之後，就在忙碌的工作中擠出零碎的時間與編輯們聊著自己的成長過程與回憶，人生過往的點點滴滴，還有我自己保持樂觀正向的一些心得。

據我觀察，大部份的女性們，都能掌握自己生活的節奏，即使上了年紀，仍然能過著很活躍、充實的生活。不止在餐廳，在百貨公司、觀光景點，都常常看到老太太們聚在一起用餐聊天、逛街、旅遊。

在慈濟的志工長者裡面，也幾乎都是師姐們，偶爾才有一個師兄，真是萬紅叢中一點綠呀。

那麼老男人們都躲在哪呢？有時在公園裡、涼亭下，就能發現他們的蹤跡，八十歲的老男人們談國共戰爭，六、七十歲的談當兵⋯⋯哎！我發現老男人很喜歡講從軍往事，可以講幾天幾夜，津津有味地在講自己多英勇、體能多好。除此之外，就是在談政治，批評國家大事。總結來說，談話內容圍繞著兩大主題，一是想當年，二是罵政府，難怪會被笑稱是立法委員。

不過，這些出現在雜貨店門口、公園裡面談天的老先生，有同伴又愛出門，雖然聊天的話題千篇一律，但生活上倒是滿叫人放心，他們還有自己的社交活動嘛。叫人擔心的反而是我們在外頭見不到的那些年長者，如果兒女沒同住，或是同住的家人太忙碌，他們寧可窩著不動，像是從社會上消失一樣。

有個鄰居跟我聊天，說她爸爸退休以後，哪也不去，好像家裡多了一個大型傢俱，爸爸又不出門，又不跟朋友家人聯絡聊天，守著一個空蕩蕩的房子，她回家問爸爸：「爸你怎麼一直都在家？好像人形立牌一樣沒有換位置。」她爸爸竟回答，「我有動啊。我有走到陽台啊。」叫她聽了哭笑不得。

也許是退休後突然不知道怎麼過生活了吧？很多男人忙於工作，對自己的家反而是陌生的，退休後突然沒地方去了，在家不知道做什麼好，面臨了很大的危機，找不到生活的價值感，如果長期處於這種狀態，跟社會脫節，腦袋也很快就會退化。

自從手機普及以後，電話詐騙也變得越來越猖狂，受害的都是待在家裡、跟社會脫節的老人，尤其現在的智慧型手機、提款機，其實有很多隱藏的功能，對這些東西不熟悉的人，很可能就聽著電話裡的詐騙，跑去授權轉帳，把辛苦賺的錢白白送給騙子了。

我媽晚年，總是把打來的詐騙電話當消遣，裝瘋又裝傻，明知道人家是詐騙，還東拉西扯地亂扯一通，對方還以為能騙得過老太太，結果反而上了我媽的當，陪她聊了好久的天，然後一無所得。我媽還會興高采烈地跟我們炫耀她多麼機智。但是如果不是像我媽這樣「怪咖」的老先生、老太太，很可能就會上當。

對於這樣的老年族群，我們做子女的最好要多多陪伴，即使沒太多時間陪在身邊，也能利用現在科技的好處，跟長輩多說些話，最起碼，讓長輩知道有事可以視訊、打LINE電話跟可靠的人聯絡，才不會被那些低級的詐騙集團騙了。譬如最常見的一種詐騙，就是動不動就打給老人說，你的兒子欠了一大筆錢，快來幫他還債之類的。這樣利用長輩擔心子女的心情，非常糟糕。如果是感情比較疏遠的家庭，爸媽跟兒子聯絡比較少，說不定就真的上當了！但凡親子之間有個聯繫的管道，事情能馬上得到證實，又何至於會被騙呢？

(本文摘自《快樂女人不會老》/大塊文化)

【內容簡介】

「我們一直不斷在找尋自己的角色跟舞台，也經由演戲體驗了不同的人生，不過呢，老話說得好，人生總是比戲劇更精彩。」──譚艾珍

翻開譚艾珍的人生相本，細數她曾扮演過的人生角色──

她為了一圓母親的星夢而投身演藝圈，風華一時；

螢光幕前，她是《命中注定我愛你》的珍珠奶奶，她是大愛會客室的主持人；謝了幕，她是爽朗、快樂、幽默的譚阿母，熱心社會關懷，出席各種公益場合。

她是活潑好動的少女，八零台北的潮流處所都有她的身影；她追時尚、愛漂亮，為風塵女郎設計訂製服；她談過一場改變命運的戀愛，婚姻生活歷經風雨卻也甜蜜無比；她曾發誓不要再養動物，後來卻成為動保運動的重要推手。

她是個嬌小愛哭的小女孩，走過動盪不安的童年，輾轉多戶人家與學校；也曾是個一肩扛起照顧糖尿病父的十七歲女生；她因為收容流浪動物而耗盡金錢與心力，丈夫也驟然離世；她陪伴女兒過了很長一段與憂鬱症相處的日子。

現在她是一個愛玩精靈寶可夢GO，快樂又自在的不老女子。

譚艾珍的生命旅程有過低谷，有過傷痛。這本書收錄的二十一篇故事，是譚艾珍個人厚實的生命歷程，是她那不願向大時代命運低頭的母親傳下來的人生智慧；是她與名跑者作家女兒歐陽靖的相處；也是她如何在命運不斷奔走之下，如何找到內在和諧與讓己心快樂的秘訣，瀟灑自在地走進人生下半場。

【作者簡介】譚艾珍

資深藝人，精靈寶可夢GO攝影家。

華視演員訓練班第二期畢業，同學有李立群、顧寶明等人。演藝生涯超過四十年，無論在綜藝節目的短劇、電視劇、廣告、電影、舞台劇都有精彩演出，近年因曾在多部偶像劇中飾演奶奶而為人熟知。參與過的知名作品如兒童社教短劇《婆婆媽媽》、電視劇《家有仙妻》、電影《好小子》系列、單元劇《我們一家都是人》、偶像劇《命中注定我愛你》等等，因參演公視人生劇展《阿弟仔，知道不知道》入圍第四十八屆金鐘獎迷你劇集／電視電影女配角獎提名；以《剩女保鏢》的石錦琇一角獲華劇大賞最佳婆媽獎。

長期茹素，積極推廣素食文化，曾主持大愛電視節目《大愛會客室》、《現代心素派》，並持續到花蓮慈濟科技大學護理系當懿德媽媽。與丈夫曾收養近百隻流浪動物，積極推行動物保育觀念，曾參與組成「動物福利小組」，並促成動物保護法立法。

二○二○年跟隨女兒歐陽靖移居臺南市安平區，從國民奶奶變成新手阿嬤，一同照顧孫子「新醬」。並繼續活躍於螢光幕與舞台之上，與參與各公益團體的活動；享受快樂又自在的老年生活。