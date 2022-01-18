農曆過年即將到來，隨著年份干支的變化有些人運勢開始走下坡，會有突如其來的變故，讓人措手不及。運勢命理網站「生肖運勢天天看」分析，生肖屬虎、猴、蛇、豬的人在虎年運氣不太好，容易惹來是非，還會有破財等倒楣事發生，一定要做好準備，以防萬一。

▍1.生肖虎

屬虎人迎來了自己的本命年，運勢的波動起伏會比較大，種種預料不到的事情頻繁發生，工作、生活會多有坎坷，做事難成功，勞心勞力。屬虎人雖然運勢不太順，但只要做事多用心，時時謹慎小心，也可避免過多的損失。克制住自己的衝動，每一步都穩紮穩打，積極尋找發展的機遇，即可度過難關。

▍2.生肖猴

屬猴人犯沖，這一年不會太稱心如意，金錢運勢方面還會有不少損耗。事業上容易受到他人的排擠、欺負。健康方面易有身體上的損傷，外出要注意安全。屬猴人應做足心理準備，轉換心態迎接變化，注重健康養生，配合適量的運動，增強抵抗力。性格方面要低調些，無論好事壞事都不要張揚，否則會招來無妄之災。

▍3.生肖蛇

屬蛇人要特別小心，因為寅巳相害，虎年的運氣會比較差。工作上坎坷多，難以遇到施展才華的機會，有種懷才不遇的感覺，非常沮喪。還會增加許多煩惱，有人在背後搗亂，損害自己的名譽和利益，人際關係受到打擊。屬蛇人應主動遠離麻煩是非，減少意外傷害。培養個人愛好，豐富生活，多學知識充實自己，讓自己更強大。

▍4.生肖豬

屬豬人財運不理想，寅亥相破導致投資失利，求財不順利，錢財損失較嚴重。此時宜靜不宜動，千萬不要做冒險的事情。虎年會時常陷入被動的局面，謀事不順，橫生枝節，要妥善的處理問題。屬豬人事事都要謹慎一些，因為所到之處可能暗藏危機，發揮自己的親和力，容易吸引到有緣人，從而得到幫助，度過難關。

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