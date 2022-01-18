農曆春節何處去？《中國時報》1月18日重磅出刊的2022新春特刊〈旺旺福來報〉、〈寶島旺旺行》「一網打盡」全國各地吃喝玩樂，與添好運的特色廟宇行程等必遊景點祕境，讀者同時可從《中時新聞網》一覽無遺2本560頁轉化為電子書的精彩內容，7-ELEVEN也將於1日19日上架有雜誌通路的統一超商銷售，2本特價僅49元，歡迎讀者搶購，以免向隅！

為回饋讀者對《中國時報》的支持，今年新春特刊除發行紙本刊物外，更升級數位版，免費提供電子書版，特刊出刊後，只要點進連結就能讀取全部內容；另為方便紙本讀者使用，亦於兩本新春特刊版權頁下方提供電子書二維碼，掃碼後就能閱讀新春特刊所有內容，讓大家在家輕鬆翻閱紙本，出外則能方便查閱電子書。

今年新春特刊內容相當豐富、包山包海，包括漫步走讀北基宜、新北澎湖訪祕境、樂遊桃竹苗金門、中彰投好康指南、來去雲嘉南度假、高屏花東玩透透及過年不可或缺的新春拜廟添好運清單，不藏私提供從北到南、橫跨東西的遊玩首選、城市新地標、經典小鎮、觀光工廠及近年來相當盛行的文藝文創據點，還有盤點各地慶典活動、優惠方案，讓讀者在春節前事先做好遊程規劃，屆時便可好好享受假期，在浪漫巷弄間漫步，深度體驗在地文化底蘊與魅力，讓眼前美景、口中的美食療癒自己，即便因為疫情而無法出國，也能在台灣安心放心嗨玩！

2022新春特刊「旺旺福來報」+「寶島旺旺行」兩本特價只要49元，1月19日(周三)起於7-11開始熱烈販售，提供讀者春節期間全家、親子遊玩踏青的好去處及情侶約會打卡聖地，《中時新聞網》數位版電子書，更是最佳隨身走春指南，讓大家走到哪看到哪。