月經不規律別輕忽，背後恐隱藏健康問題，月經可說是女性最基本的健康指標。如今一項新研究發現，不規律的月經恐怕預告了罹患心血管疾病、二型糖尿病的風險。

女性一生中有很長的時間都和月經這個「好朋友」相伴，往往月經來潮的時候，身體不適、情緒陰晴不定，但月經遲到時又擔心、焦慮更年期報到，月經不只令人又愛又恨，更是和女性健康息息相關。

最近一項發表在《臨床內分泌學（Clinical Endocrinology）》的新研究指出，與月經週期規律的女性相比，月經不規律的女性未來罹患心血管疾病及二型糖尿病的風險都較高。

研究團隊收集、分析了1.3萬多名女性的數據，並進行20年隨訪，結果發現，月經不規律的女性罹患心血管疾病的可能性高出20％、罹患二型糖尿病的可能性也要高17％，研究人員認為，月經週期不規律似乎是心血管疾病和糖尿病的早期指標。

(示意圖/Shutterstock)

北卡羅來納大學教堂醫學院婦產科助理教授雷切爾．烏魯蒂亞（Rachel Urrutia）說，「大多數專家認為，導致月經不規律的潛在健康問題也會導致更高的心血管疾病和其他代謝疾病，雖然這項研究沒有解釋可能導致月經不規律的具體原因，但大多數不規律的月經可能是由多囊性卵巢症候群所引起的。」

確實，參與研究的內分泌學家安朱．約翰（Anju Joham）也表示，月經週期不規律，恐怕和多囊性卵巢症候群或卵巢早衰有關係。月經不規律也會增加罹癌風險

事實上，不只是心血管疾病和糖尿病，年輕時月經不規則的婦女，老後罹患「卵巢癌」的機會也大大增加。過去《國際癌症醫學期刊（Journal of International Oncology）》的一項研究，針對1.5萬名女性、追蹤長達50年，也發現年輕時月經不規則的婦女，在70歲前罹患卵巢癌的機率增加兩倍，77歲前罹患卵巢癌的機率增為三倍。

其他研究也指出，月經不規則的女性，罹患子宮內膜癌的機會也偏高，由於長期不排卵，卵巢沒有製造及分泌黃體素來保護子宮內膜，就容易引起子宮內膜過度增生而造成異常出血，因而提高罹患子宮內膜癌風險。

●月經反應身體警訊 什麼情況算是不規律？

月經週期中，只要身體有任何一個微小的改變，如作息改變、吃太多加工食品、壓力，都可能造成雌激素上升速度改變，進而影響卵子成熟天數，使得月經不規律。理想狀況下，月經平均每28天造訪一次，一般來說，如果月經週期穩定，每21～30天來一次都算正常，通常一次持續3～7天。

女性如果太久月經沒來、月經持續時間太長等問題，就是月經不規則。月經不規則的常見成因有疾病、內分泌失調、抽菸、熬夜、壓力、情緒、過度減肥或變胖等，都可能會影響到女性荷爾蒙分泌，進而改變月經的生理週期。值得注意的是，如果出現月經不規則再加上肥胖，恐怕會成為子宮內膜癌的高風險群，最好定期就醫檢查。

月經不規律的女性，有不少可能因為多囊性卵巢症候群。多囊性卵巢症候群患者其中一項特徵是肥胖，肥胖容易引起胰島素阻抗，造成血液中循環的胰島素濃度增加，細胞無法利用及代謝葡萄糖，造成血糖過高，不僅會造成肥胖的惡性循環，郭安妮也坦言，多囊性卵巢症候群及過度肥胖確實像研究觀察到的那樣，容易增加罹患糖尿病及心臟病的風險，但若是其他原因造成的月經不規律，目前還沒有明確證據指出會增加糖尿病或心臟病風險。

另外，早發性卵巢衰竭也可能影響月經週期，也就是在40歲之前，卵巢就已經萎縮退化，進而導致停經。

造成月經不規律的原因繁多，建議平時可記錄下自己的月經情況，從中找出屬於自己的規律性，如果發現月經該來沒來、出血超過1週，建議盡快就醫釐清原因。郭安妮也提醒，經血量不正常也要注意，一次月經週期的出血量大約是35ml，通常不會超過80ml，若是不到2小時就需要更換日用型衛生棉，恐怕就是經血量過多，但若是經血量少到不需用衛生棉也恐怕代表身體出問題，無論過多、過少都需就醫，找出原因。

除了接受治療外，月經不規則可以透過日常生活習慣調整，可能有助改善，像是減輕壓力、作息規律、戒菸、不要過度節食和減重，維持適當體重、適度運動等。其中，體重控制就對於多囊性卵巢症候群病人相當重要，「若體重能夠減少約5～10％，病人的健康狀況就能夠改善，有的病人甚至可以不再使用任何口服藥物，」振興醫院婦產部專任主治醫師李偉浩說。