台灣洗腎盛行率全球第一，根據2020台灣腎病年報，2018年有12,346人進入洗腎，透析盛行數 84,615人。然而在透析治療中，有三分之一患者因營養不良，伴隨感染與心血管疾病等併發症風險，使死亡率升高。

嘉義長庚醫院腎臟科醫師徐永建表示，當患者有慢性食慾不佳、吞嚥困難等狀況阻礙口服營養攝取，會考慮以鼻胃管灌食，若營養狀況仍然沒有提升甚至更惡化，可施打透析中靜脈營養，補充基本的醣類、脂肪和胺基酸。新一代三合一靜脈營養針除了能改善營養不良問題外，加入魚油，有保護心血管的功能

●洗腎患者營養不良 死亡率大大提升

徐永建醫師表示，不管是患者進行血液透析還是腹膜透析，身體還是處於尿毒的狀態，不會比原本健康腎臟的代謝來得乾淨，因此即便平時攝取足量飲食，還是可能出現心血管疾病、感染等併發症，「而如果已經是營養不良的人，抵抗力更差，讓身體處於慢性發炎，出現併發症的機率更大，存活率就會下降。」

除此之外，透析治療讓患者身體內部產生劇烈變動，其實相當耗能，還會造成營養流失，徐永建醫師表示，透析族群相較一般人每日所需的蛋白質攝取要來的高，若長期熱量及蛋白質不足，易造成肌肉流失、惡病質及發炎，因此蛋白質能量消耗（PEW, Protein Energy Wasting）是洗腎病患重要的死亡預測因子之一，補充優質的蛋白質非常重要，美國國家腎臟基金會臨床指引建議，透析病患血清白蛋白維持在4.0 g/dL以上。然而，台灣血液透析腎友超過6成血清白蛋白低於建議值。

●營養不良使病情惡化 透析中靜脈營養派上用場

既然營養相當關鍵，徐永建醫師表示，洗腎患者最理想是能像一般人正常進食，但由於許多患者常伴隨厭食、味覺改變、腸胃道不適等問題，造成飲食攝取量減少，一旦發生食慾不振、體重下降等問題時應及時把營養補足。若患者已經難以進食，就會考慮用鼻胃管灌食，萬一病情仍持續惡化，還可使用透析中靜脈營養，替患者補足所需。

徐永建醫師回憶，曾有一位已離開人世、高齡85歲的老奶奶，八年前因糖尿病引發的慢性腎臟病，後來必須長期洗腎，這兩年檢查出肝癌，由於腫瘤太大已無法開刀，家屬決定採取安寧緩和醫療的方式，希望老奶奶可在相對舒適的狀態下，走完人生最後一哩路。

隨著腫瘤越來越大，老奶奶體力越來越差，營養指數也大幅退步，徐永建醫師當時也認為奶奶時間不多了，嘗試給予透析中靜脈營養補充，雖然最後奶奶還是離開了，但因過程中盡可能減緩蛋白質能量消耗，改善奶奶的精神狀況與生活品質，讓她比醫療團隊預期的多活了3-4個月。