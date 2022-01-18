民調顯示拜登施政滿意度下滑。

美國總統拜登即將在20日上任滿一周年，美聯社指出，包括年輕人、女性、有色人種及中間選民等各大族群，都對拜登過去一年的政績感到不滿，認為沒有看到承諾兌現，支持者坦言對拜登「失望」，無法確定該用「憤怒」還是「心灰意冷」來形容現在的情緒。

美聯社報導，支持拜登的不同群體近期都公開抨擊幾個主要的競選承諾沒有進展，尤其過去一周拜登推動的投票權改革法案停滯不前後，對他的不滿聲音變得更不容忽視。

政治團體美國青年民主黨（Young Democrats of America）主席瓦圖姆-奧卡馬（Quentin Wathum-Ocama）表示：「人們感覺他們得到的，比當初送拜登進白宮時協議的還要少，有很多情緒，沒一個是好的。」

「我不知道正確的詞是『勃然大怒』還是『心灰意冷』，我們失望了，我們沒看到成果。」

美聯社指出，現在沒有任何一個在2020年幫助拜登登上大位的團體感到開心，年輕族群對於拜登未兌現打擊氣候變遷、學貸的諾言感到失望；由於墮胎權受影響，加上校園難以在疫情下繼續開放，女性選民擔心他推動的擴大育嬰假等政策會受阻；中間選民則擔心拜登太向左傾；有色人種選民不滿他沒有採取更多措施維護他們的投票權。

民主黨眾議員布希（Cori Bush）表示，「我們動員起來選出拜登，是因為他對我們有承諾」，「我們需要徹底的改變」，「也因為我們還沒有看到那些成果，我們感到沮喪。」

根據美聯社-NORC公共事務研究中心（Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research）2021年底公布的民調，礙於新冠疫情延燒、通膨惡化、以及多數競選承諾未能兌現，拜登的滿意度幾乎在各個族群中都下滑，雪上加霜的是，美國最高法院上周才否決拜登要求企業員工強制接種疫苗及進行病毒檢測的措施。

這份民調顯示，70%的非裔選民滿意拜登的施政表現，低於2021年4月的90%，拉丁裔選民的支持率也從70%降至50%。

半數女性及半數45歲以下年輕選民支持拜登，不過已較前一次民調的2/3支持率下降；40%中間選民滿意拜登表現，前一次民調結果為63%。

選民對拜登的支持程度，將決定民主黨在今年底期中選舉後能否維持國會多數地位，尤其民主黨內對選舉法、墮胎權等議題意見紛歧，已經讓共和黨人藉機在不同州成功修法。美聯社指出，如果拜登不能團結民主黨，共和黨在各州或聯邦層級勢必更加壯大，紅色浪潮可能在11月期中選舉中捲土重來，根本改變美國的權力平衡。