「台灣濱崎步」王彩樺個性活潑幽默，深受觀眾喜愛，雖然已經53歲，但身材、臉蛋保養得宜，皮膚也Q彈滑嫩，不時會在社群網站分享生活日常的她，今（17日）曬出一系列按摩的自拍照，大尺度PO全身脫光「壓奶」的畫面，讓眾人直呼太犯規。

王彩樺表示，好不容易有時間可以好好放鬆，趕緊抓空檔在家做個簡單的SPA，由於平常太忙、太緊繃，讓她全身硬梆梆，趁按摩放鬆一下，好準備明天的拍戲。發文的同時，王彩樺曬出好幾張自拍照，只見她頂著素顏，全身上下沒穿衣服，趴在床上撐起身子拍照，露出大片白皙肌膚以及深邃事業線，尤其趴床的姿勢，使得胸型也呼之欲出，幾乎都快從側邊溢出來，卻又巧妙遮住重點，畫面十分火辣。

王彩樺在家做SPA，辣照破尺度。（圖／翻攝自臉書）

王彩樺辣照一PO，吸引許多網友激動留言「姐姐這照片太犯規」、「流鼻血了」、「這個是不是有點太刺激」、「辣爆了」，女星Lulu（黃路梓茵）也激動回應「阿姐啊，我要報警了喔」，舞蹈老師Kimiko也回應「嗶嗶嗶 這畫面太美我頭暈」。