中央流行疫情指揮中心16日公布新增17例本土確診，相較於桃機群聚擴大，衛福部草屯療養院醫師沈政男認為，最擔心的是新北亞東醫院護理師確診，坦言若感染源非來自醫院內部，那代誌就大條了！

沈政男在臉書發文指出，該名護理師沒有照顧染疫病人卻確診，那麼到底是怎麼感染？雖然從院內傳出的機率最大，亞東醫院正在採檢五千員工，「如果不是從院內輾轉傳來，那麼代誌就大條了」，代表不明傳播鏈已經在社區形成。

沈政男認為，從西堤群聚可知，兩天就可傳出下一波，如果疫調與隔離不能在兩天內完成，那麼就不可能圍堵傳播鏈了。但即使無法追得上病毒，還是不能放棄圍堵傳播鏈，否則R值就會快速上升，讓疫情失控。

沈政男提及，亞東醫院護理師有到海底撈吃飯，比起家庭、學校與職場群聚，餐廳群聚真的棘手太多，一來人客沒戴口罩，再者出入人員難以確實掌握，一旦爆發群聚，處理起來困難重重，「餐廳群聚將是對抗omicron勝負的關鍵所在」。

沈政男解釋，台灣跟國外防疫的最大差別就是精準疫調與確實隔離，光是這一點就可把R值壓得很低，不至於失控，而官方不方便對內用做出預防性升級，只能靠民眾自律。

沈政男也呼籲，現在似乎有種「反正到最後如果必須與病毒共存也還好」的氛圍正在醞釀，「這是錯誤與危險的！」在到達必須靠疫苗覆蓋率與疫苗護照來維持生活秩序那一天之前，大家會有一段相當辛苦的歷程，希望不要台灣走到這一天。