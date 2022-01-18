比小提琴大一點，又比大提琴小一點的中提琴，有特殊的渾厚音色，在室內樂裡多擔任中音域，鮮少像小提琴經常有主奏的段落，可說是不可或缺的綠葉角色，享譽國際的中提琴家李捷琦表示，即使不演奏主要旋律，「也別把自己當配角，每個音都要有想法，好的中提琴家，是室內樂裡發亮的綠葉，有時是串場用，但卻有很多性格在裡面。」

李捷琦一個月前風塵僕僕自美返台，完成14＋7隔離後，一連演出三場音樂會，同時也在17日晚間舉辦大師班，和學子分享演奏技巧。

李捷琦表示，以典型的弦樂四重奏編制而言，兩把小提琴、一把中提琴和一把大提琴，「每一個音域缺一不可，每個聲部都有不同性格，高音旋律和中音域的節奏單音，兩者像在對話或唱歌一樣，好的中提琴家，在室內樂裡是發亮的綠葉，要很有想法，有想像力和創造力。」

此外，李捷琦表示，音樂家在舞台上的一舉一動都是表演，他鼓勵學子可多多練習，「從走路上台的速度到怎麼夾琴、拉琴，一直到敬禮謝幕，再走回幕後，都需要思考和練習，達到理想狀態。」

李捷琦來自台北，1977年出生，8歲時隨林佳蓉學習小提琴，13歲時跟著林安誠學習中提琴，後來赴美國求學，畢業於寇蒂斯音樂學院與茱莉亞音樂院，現任密蘇里堪薩斯大學音樂學院中提琴教授，同時是邁阿密弦樂四重奏的中提琴成員。

由於平常學生練琴時大都是在空間較小的琴房，李捷琦也鼓勵學生，把琴房當音樂廳，「要以音樂廳規格思考樂句和情感，以及想表達的內容，並且多多練習。」

李捷琦表示，若以廚藝比喻練琴，一位米其林主廚可貴的地方在於除了花很多時間練習，還有如何運用想像力和創造力演奏音樂，「弓和弦怎麼扣合在一起，透過發音和創造音色，這是很小的事情，卻是很重要的事情，從這個準則再多做運用。」

李捷琦說，他的老師曾告訴他，沒有無聊的音樂，只有無聊的音樂家，「每個聲部都有自己的角色，把自己的角色性格理解清楚，需要什麼聲音，好好做到位。」