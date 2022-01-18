為研究綠色地中海飲食，對於因年齡增長而造成的大腦萎縮之影響；以色列班古里昂大學（Ben-Gurion University of the Negev）組成的研究團隊，針對近300名參與者，進行為期18周的實驗。結果發現，相較於採用一般健康指南參與者，採行地中海飲食與綠色地中海飲食的參與者即使年齡成長，腦部出現衰老、萎縮的速度卻較慢，從而降低失智的可能性。其中，綠色地中海飲食的人腦部萎縮的速度，是3組中最緩慢的。

相關研究成果已刊載於2022年1月份的《美國臨床營養期刊》。失智已經成為全球公共衛生的重要課題；據「世界衛生組織」(WTO)統計，目前全球5.4%的男性、8.5%的女性，深受失智症所苦。甚至，65歲以下的民眾中，有高達10%的人屬於早發性失智。估計到2030年，失智人口將成長到7800萬人。

失智無疑成為社會照護的重大挑戰。隨著年齡成長，人的大腦會逐漸萎縮，這導致失智的風險上升。先前研究證實，終身學習、保持高品質社交活動，有助於防治失智症的報導；但對於飲食是否能影響隨著年齡成長而產生的腦部萎縮，學界卻還沒有十足證據加以證實。

為評估多酚含量高、與紅肉或加工肉攝取較低的綠色地中海飲食，是否能減緩年齡造成的腦部萎縮；研究團隊遴選284名參與者，進行為期18個月的臨床實驗。

所有參與者為年齡介於31歲到82歲的男性與女性，平均年齡51歲，身體質量指數為31.2，脂蛋白酶元E為15.7%( apolipoprotein E‐ε4 genotype, ApoE)。ApoE為位於人類第19對染色體的基因，與阿茲海默症有關。

研究團隊使用海馬迴體積(hippocampal-occupancy, HOC)與側腦室體積(LVV)的擴張指數，作為神經組織退化的指標，並透過磁振造影測量大腦結構體系。神經組織退化與大腦結構體系的改變，關乎大腦萎縮與失智的可能性。

所有參與者隨機分配到三組：健康飲食指南組、地中海飲食組與綠色地中海飲食組；不同的是，在地中海飲食組，參與者獲得富含多酚的核桃。在綠色地中海飲食組，參與者獲得更多的綠色多酚飲食，包括每天3到4杯的綠茶，以及每天1杯Mankai浮萍的綠色奶昔。此外，所有參與者都進行有氧運動計畫。

結果發現，隨著年齡的成長，參與者腦部的蒼白球(-4.2%)、第三腦室(+3.9%)與LVV(+2.2%)，3者的體積變化最大。相較於年輕的參與者而言，大於等於50歲的參與者，腦部萎縮速度加快；就HOC變化來看，兩者相比為1.0±1.4%比-0.06±1.1%。就LVV變化來看，兩者相比為3.2±4.5% 比1.3±4.1%。

其中，就大於等於50歲的參與者而言，地中海飲食與綠色地中海飲食的HOC下降與LVV擴張均有所減緩；但綠色地中海飲食者的結果是最好的。研究團隊還發現，改善胰島素敏感性能減緩腦部的萎縮。

研究團隊總結，綠色地中海飲食與高多酚飲食，如Mankai浮萍、綠茶、核桃與減低紅肉或加工肉量，能保護腦神經並防止腦部萎縮，進而降低失智的風險。

研究團隊解釋，由於綠色地中海飲食富含多酚，這些食物能抗氧化與抗發炎。多酚甚至能穿越寫腦屏障，減少神經發炎，並誘導海馬中的細胞增殖，這些都有助於減緩大腦萎縮。