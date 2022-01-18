謝和弦前妻Keanna日前在IG發出一則貼文，內容大膽直白露骨，文末還標記「ØZI」，隨然後來澄清對象是指朋友的小孩，但Keanna在17日晚上突然改口，發出長文，承認與ØZI曾有過關係，更秀出他們曖昧調情私訊。

Keanna表示，「我只是選擇解釋了一半，情慾的部分不說，來自於我不顧團隊意見非常堅持要『保Z』，所以撇清所有之間的任何關聯」，但ØZI至今沒出面解釋，她無奈說：「明明你一句話就能熄火，卻不表態，讓我非常心寒當初做了堅持保護你，自己全擔下來的決定。」並怒轟：「我為什麼那麼要堅持保Z？我是砲友暈船嗎？為什麼他一句話都沒有出來說？這些問題他本人非常清楚。」如今Keanna曝光2人關係，更直言「開始的是你，決定結束讓我哭死的也是你。」似乎被ØZI傷很深。

對此，ØZI經紀人回應：「ØZI跟她確實是認識。」被問及2人有交往或是曖昧關係？ØZI經紀人僅說：「因為對方的說法一直反反覆覆，我們真的不知道要針對她回些什麼。」

Keanna日前首度發文時，直接標記ØZI，ØZI經紀人當時表示ØZI與Keanna相識的朋友，但沒有特別的私交，謝謝Keanna對ØZI的欣賞。而Keanna事後沒有對文章多做解釋，反而發限時動態說，「我在吃藥後不清醒狀態下po了一年前打的文」，現在又改口曝光2人過去的私訊內容，讓網友們霧裡看花，紛紛留言：「從頭到尾都是妳自己在發文」、「看得我好亂。」

Keanna IG全文：

首先，沒說謊！！！關於寶包寶媽出來作證的事情，都是真實發生過的。(我們也希望不要在把焦點放在孩子了)

至於你／妳們覺得我文中那些牽強的用詞，是因為這篇我修改過！(加入了後來與ØZI 的相處與靈感)，這就是為什麼會有妳們一直糾結的「侵略性浪漫」「墮落天使的極致」

而我其實也會常常回頭看以前文字修改文章的習慣，我說了此篇文章融合了兩種意境「用情慾的糖衣包裹著傷痛與喜悅」。

我只是選擇解釋了一半，情慾的部分不說，來自於我不顧團隊意見非常堅持要「保Z」，所以撇清所有之間的任何關聯，只解釋文的一半，但說真的，這件事情我並沒有必要出來向大眾說明，因為那篇文除了我失誤發出，是我們之間的私事，我並沒有傷害任何人。

至於ØZI 經紀人對記者的回應，我不確定她是不知實情還是因為我知道她本身就對我有很大程度上的敵意，因為據我所知與證據表示，她私下對Z粉的說法並不是這樣，也不是很尊重好聽。

我是需要道歉，但是對我身邊因為我失誤而為了幫我犧牲隱私的好友們抱歉，而且我竟然因為犯了忘記碼掉孩子的大錯！我為什麼那麼要堅持保Z？我是砲友暈船嗎？為什麼他一句話都沒有出來說？這些問題他本人非常清楚。

這幾天我們誠心也試圖希望能盡快溝通熄火，但對方依然是不回應任由網友粉絲腦補的攻擊我 ＆ 我那犧牲自己出來提證的好友 ＆我的紫民們！明明你一句話就能熄火，卻不表態，讓我非常心寒當初做了堅持「保護你」自己全擔下來的決定！

我錯了，錯在選擇保護一個求自保不同理心保護我的人，讓我跟身邊的家人好友因為我的決定而搞的不愉快，這是我非常在意且難過的事…這本來就是我跟你「兩個人」的事，我都已經說我快崩潰承受不住了，也不喜歡說謊，而你又拒絕溝通還放任經紀人私下講小話黑我(也許你本人不知情)，我一直等，焦慮的無法睡，轟炸的無法休息，現在逼得我出來把沒完全交代的事講清楚…

1.我不炒新聞，不需要也不想要，尤其是這種自毀新聞。此事件所謂的被害者其實是最大獲利者，仔細分析也看到出來。

2.我不需要蹭熱度，紫民們了解我的行事作風，也非常挺我。

3.我不需要跟ØZI 道歉，他自己知道為什麼。

4. 我們曾經有關係，現在沒關係。

5. 這只是其中一小部分比較不激烈的截圖，至於被碼掉的部分，不是因為對我不利，是太隱私。就像我好友說的「妳總是為了保護別人，把自己推出去擋，結果人家根本不管妳死活，值得嗎？」

＃我說什麼都不對都有人不滿意不相信__那為什麼就沒有人去問ØZI 呢？

人設崩盤？？我的人設一直如我本人私下一樣「知性諧星，理性瘋子。」

我給了時間，在高壓下忍耐等待回應解決，得到的只有「看透」。

＃現在我在乎的人和紫民們懂就好＃謝謝你_妳們！

「開始的是你，決定結束讓我哭死的也是你。」

＃ØZI