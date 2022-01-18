英國國防大臣華勒斯（Ben Wallace）今天表示，英國正提供烏克蘭一種新式武器系統，以增強烏克蘭在面對俄羅斯威脅行為時的防禦能力。

華勒斯在英國國會表示，「我們已決定，提供烏克蘭輕型反裝甲防禦武器系統」；並說，他正邀請俄國國防部長在未來數週訪問倫敦，以商討烏克蘭危機。

他說：「我們提供的不是戰略武器，對俄羅斯不會構成威脅，只是用於自衛。」