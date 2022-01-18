對抗俄國威脅 英提供烏克蘭反裝甲防禦武器 10:152022/01/18 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 英國國防大臣華勒斯（Ben Wallace）今天表示，英國正提供烏克蘭一種新式武器系統，以增強烏克蘭在面對俄羅斯威脅行為時的防禦能力。 華勒斯在英國國會表示，「我們已決定，提供烏克蘭輕型反裝甲防禦武器系統」；並說，他正邀請俄國國防部長在未來數週訪問倫敦，以商討烏克蘭危機。 他說：「我們提供的不是戰略武器，對俄羅斯不會構成威脅，只是用於自衛。」 烏克蘭無人機空襲烏東民兵 俄國甚為感冒 甘冒被捕下獄風險 烏克蘭前總統將返國抗俄 #烏克蘭 #俄國 #威脅 #反裝甲 #防禦 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 加拿大外長將訪烏克蘭 重申抗俄立場 22:072022/01/15 國際 美揚言制裁 俄嗆恐將引發兩國斷交 04:102022/01/18 話題觀察 歐盟研討首部防禦白皮書 抗衡俄中 04:102022/01/15 國際大事 俄羅斯伊斯坎達戰術飛彈以火車運烏克蘭邊界 18:282022/01/17 軍事 戰爭邊緣策略 烏克蘭在普丁棋局難摸透 04:102022/01/16 話題觀察 烏克蘭遭網攻 當局握有「證據」：幕後黑手就是俄羅斯 04:402022/01/17 國際 吳釗燮：捍衛台灣靠自己 協防與否由美國評估 04:102022/01/16 話題觀察 外交部或感謝美國部 04:102022/01/15 時論廣場 烏克蘭政府電腦系統現惡意軟體 疑與俄國有關 20:352022/01/16 財經 傳俄國特工滲透烏東 製造入侵藉口 04:102022/01/16 焦點要聞 時論廣場》普丁錯估了拜登（陳一新） 18:152022/01/15 時論廣場 國際熱門新聞 賀年變觸霉頭 英媒登年菜食譜賀節 一張烏龍照鬧笑話 - 國際 打擊失智 防止大腦萎縮 研究認證的飲食法 - 國際 打第4劑疫苗真能擋Omicron？以色列初步研究結果出爐 - 國際 - 中央社 拜登上任一年做得好嗎？支持者：心灰意冷 - 國際 德國要求北京解除對立陶宛和歐盟脅迫措施 - 政治圈 - 中央社 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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