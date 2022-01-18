核二廠輻射監測器昨(17日)深夜10時48分發生警報訊號，目前核二廠廠內外環境連續輻射監測結果均在正常變動範圍，警報發生原因目前正待查明中。
原能會核安監管中心接獲通報，廢料廠房編號OW69流程輻射監測器昨晚10時48分發生警報訊號，已通報電管中心。目前核二廠環境連續輻射監測結果均正常變動範圍，警報發生原因目前正待查明中。經中時新聞網詢問核安監管中心，根據以往經驗，不排除是機器故障造成「誤動作」，確實原因目前正待查明中。
核二廠輻射監測器昨(17日)深夜10時48分發生警報訊號，目前核二廠廠內外環境連續輻射監測結果均在正常變動範圍，警報發生原因目前正待查明中。
原能會核安監管中心接獲通報，廢料廠房編號OW69流程輻射監測器昨晚10時48分發生警報訊號，已通報電管中心。目前核二廠環境連續輻射監測結果均正常變動範圍，警報發生原因目前正待查明中。經中時新聞網詢問核安監管中心，根據以往經驗，不排除是機器故障造成「誤動作」，確實原因目前正待查明中。
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