新竹市三民國小有學童因家庭成員在17日確診，新竹市衛生局昨夜緊急啟動疫調匡列與篩檢，18日一大早採檢結果出爐，該學童PCR採檢也為陽性，市府教育處稍早立即通知三民國小校方今起停課14天，並提早進入寒假，以利進行校園消毒。

校方今早也同步通知學生家長停課資訊，相關疫情資訊與調查正進行中，該案與家庭成員感染來源市府正深入疫調中。而此案為此波疫情新竹市學校首位學生確診個案。