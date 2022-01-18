竹巿三民國小學生確診 今緊急停課14天 07:342022/01/18 中時 陳育賢 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新竹市三民國小有學童PCR採檢陽性，為新竹市學校首位學生確診個案。（圖／翻攝Google） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新竹市三民國小有學童因家庭成員在17日確診，新竹市衛生局昨夜緊急啟動疫調匡列與篩檢，18日一大早採檢結果出爐，該學童PCR採檢也為陽性，市府教育處稍早立即通知三民國小校方今起停課14天，並提早進入寒假，以利進行校園消毒。 校方今早也同步通知學生家長停課資訊，相關疫情資訊與調查正進行中，該案與家庭成員感染來源市府正深入疫調中。而此案為此波疫情新竹市學校首位學生確診個案。 竹縣某私立高中有家屬確診 學校18日停課一天 西堤用餐再傳2小孩確診 桃園再添2校停課14天 #新竹 #學生 #國小 #確診 #首例 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 海底撈板橋店驚爆確診者足跡 停業清消2天 12:372022/01/17 生活 桃園公布21處確診足跡 石門水庫、全聯和家樂福都上榜 15:202022/01/17 生活 創新科技助學童優視力 新北推學校社區健康聯盟 13:002022/01/17 寶島 桃園龍潭1國小1幼兒園18日預防性停課 7校採檢陰性復課 20:252022/01/17 生活 與確診亞東護理師足跡重疊 北市5所學校834人採檢 16:542022/01/17 生活 確診護理師曾至兒童新樂園 侯友宜：當天無新北學童前往 16:022022/01/17 生活 亞東醫院護理師確診 仁寶平鎮廠情侶吃西堤傳給1同事 14:222022/01/17 生活 新竹縣智慧校園APP啟動 親師生互動更即時 14:152022/01/17 生活 西堤群聚至少再＋4 周休二日採檢萬人 染疫人數恐再變 09:462022/01/17 生活 桃園車禍男子送醫確診 處理事故4員警採檢皆為陰性 17:462022/01/17 生活 Omicron恐釀大量兒童確診 醫曝3衝擊：這一波要守住 12:322022/01/17 生活 生活熱門新聞 印度神童恐怖預言提前發生 台灣遭點名：持續注意4件事 - 生活 17例本土「最擔心這1例」 醫曝潛在危機：代誌大條了 - 生活 桃園公布21處確診足跡 石門水庫、全聯和家樂福都上榜 - 生活 竹縣某私立高中有家屬確診 學校18日停課一天 - 生活 亞東確診護理師打完第三劑4天後有症狀 Ct值曝光 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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