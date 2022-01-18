2波鋒面將接力通過台灣，氣象專家吳德榮表示，今天鋒面通過、東北季風南下，全台皆有局部降雨，北部、東半部從今起將連續下10天的雨，北台灣濕涼，玉山氣象站今晨也降雪逾1小時，積雪1公分厚，接著周日（23日）第二波鋒面通過，下周一至下周四（24至27日）東北季風再南下，影響台灣。

氣象局今晨發布基隆市、新北市、宜蘭縣大雨特報，受東北風影響，今天基隆北海岸及宜蘭地區有局部大雨發生的機率。同時今晨玉山氣象站也下雪，從清晨5點10分雨夾雪開始下到6點30分雪才停，積雪厚度約1.0公分，成銀白世界。

玉山成銀白世界。(氣象局提供)

玉山氣象站今晨雨夾雪下了逾1小時，積雪1公分厚。(氣象局提供)

吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄指出，今天鋒面、東北季風齊到，全台有局部降雨，北台灣濕涼，中南部早晚涼，北部氣溫14至19度，中部14至23度，南部15至26度，東部15至25度。明天（19日）東北季風影響，北部、東半部仍有局部短暫雨，中南部雨漸停歇；北台灣雲多偏涼，新竹以南多雲時晴，中南部白天舒適早晚涼。周四（20日）大台北及東半部仍有局部短暫雨，北台灣偏涼。

吳德榮表示，周五、六（21、22日）天氣回暖，水氣多、易有霧，大氣不穩定，局部地區有一陣一陣明顯的降雨。周日（23日）另一鋒面通過，北部、東半部轉局部雨，中部也有局部短暫雨機率，下周一（24日）東北季風南下，迎風面有局部雨，冷空氣不多、北台灣濕涼，中南部白天舒適早晚涼。氣象局也表示，下波東北季風在下周一南下，下周二至下周四（25至27日）東北季風影響，北部、東北部天氣較涼，北部、東半部地區局部短暫雨。