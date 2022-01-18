《美股》馬丁路德金恩紀念日 美股休市 07:442022/01/18 時報資訊 時報編譯柯婉琇綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 周一（1月17日）美國適逢馬丁路德金恩紀念日，美股休市。 《國際金融》全球鬆口氣 歐股續挺升 《美股掃瞄》不畏通膨衝40年新高 美股續漲 #馬丁路德 #金恩 #紀念日 #美股休市 #美股 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《美股掃瞄》鮑爾開示 那斯達克帶領美股勁揚 09:262022/01/12 財經 台積Hold全場 扶台股一把 04:102022/01/15 財經要聞 《金融》國泰證：2022美元走強 美股關注3族群 12:502022/01/14 財經 Fed升息週期 美股漲更凶 04:102022/01/18 全球財經 台積電開盤大漲13元 登685元新高價 台股漲逾百點 09:072022/01/17 財經 台積電ADR飆破新高 科技股卻慘殺一片 幕後兇手曝光 09:012022/01/14 財經 《美股掃瞄》那斯達克慘跌2.5％ 台積電ADR逆勢創新高(2-1) 09:092022/01/14 財經 台積電開盤漲6元 台股漲逾百點 站回18300點 09:092022/01/12 財經 股匯雙漲 新台幣升至逾一周新高 18:142022/01/13 財經 《國際金融》歐股早盤小漲 瑞士信貸、聯合利華下挫 17:392022/01/17 財經 快了…美股今晚下殺或噴漲 就等1件大事開獎 18:022022/01/12 財經 財經熱門新聞 老公寓便宜、低公設好入手？他錯估1件事入住後崩潰了 - 財經 謝金河爆股王內幕：一場飯局 害他賠掉2棟摩天樓 - 財經 翻車原因曝光！三星4奈米重測數據 性能能贏天璣9000？ - 財經 英特爾又摔車？蘇媽端AMD新品搶市 台積電5奈米助陣 - 財經 元宇宙概念 重回資金懷抱 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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