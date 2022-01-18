媒體17日公布最新「全國政治人物聲望調查」，台中市市長盧秀燕受全國滿意度為13人中的第8名，被解讀是受四大公投藍營不利、中二選區補選綠營連日攻擊所牽連；但從區域分析來看，卻發現「中彰投」對盧的滿意度不減反增，從55％上升到58％。此消息引發熱議，有網友諷刺稱「綠營迴力鏢又打到自己」，讓不少網友表示贊同。

TVBS於17日公布「全國政治人物聲望調查」，第1名到第13名，分別為新北市市長侯友宜、衛福部部長陳時中、台北市市長柯文哲、高雄市市長陳其邁、桃園市市長鄭文燦、台南市市長黃偉哲、總統蔡英文、盧秀燕、行政院院長蘇貞昌、副總統賴清德、立法院院長游錫堃、前總統馬英九、國民黨黨主席朱立倫。此次民調調查時間為111年1月10日至13日、晚間18：30至22：00，調查方式為市話與手機併用的雙底冊抽樣調查。

《中國時報》17日報導指出，民進黨總動員打中二選區補選，盧秀燕遭到綠營展開猛攻，讓盧在非中部地區聲望受到影響，但真正有投票權的中部人不但沒有受到綠營攻勢影響，反而更支持盧，顯見盧基本功仍紮實，受在地居民肯定。

此消息被轉到PTT論壇引發熱議，不少網友表示：「綠營迴力鏢又打到自己」、「笑死，民進黨迴力鏢再現」、「綠營再亂啊」、「盧就沒缺失，硬要亂」、「現在民眾在乎桃園，現在打台中是垃圾媒體」、「民進黨沒人能打贏盧媽 除非蔡英文來選」、「現在民眾在乎桃園，現在打台中是垃圾媒體」；但也有網友認為：「現在民調早不準了，沒參考價值」、「之前民調也說四個公投全過，結果勒？」「還有十個月，人家還沒發功」。