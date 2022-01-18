TVBS昨公布最新的「全國政治人物聲望調查」，新北市長侯友宜居冠，國民黨主席朱立倫則敬陪末座；對此，資深媒體人黃揚明認為，這份調查最重要的意義，就是告訴朱立倫不用再肖想2024了，多位網友也贊同黃揚明論點，認為朱立倫若真為國民黨好，要認清「成功不必在我」。

TVBS民調中心針對全台13位政治人物進行政治人物聲望調查結果顯示，排名第一為侯友宜，其次為衛福部長陳時中，第三為台北市長柯文哲，高雄市長陳其邁和桃園市長鄭文燦並列第四，第六為台南市長黃偉哲，第七為總統蔡英文，第八為台中市長盧秀燕，第九為行政院長蘇貞昌，第十為副總統賴清德，第十一為立法院長游錫堃，第十二則是前總統馬英九，第十三名為朱立倫。

對此，黃揚明昨（17日）在臉書上表示，這份調查最重要的意義，就是告訴朱立倫不用再肖想2024了，不可能有機會；另外，盧秀燕在中彰投地區的滿意度還比上一次調查還高，但整體滿意度卻降低不少，可見台中市第二選區立委補選確實造成盧的形象損傷。

大批網友也在其po文底下留言表示，「這份民調，很多政治人物的排名我都不信，但朱立倫墊底，我信」、「人真的要放下，提早認清『成功不必在我』，否則等於拿整個國民黨陪葬」、「朱立倫如果真心想為國民黨打贏2022九合一及2024總統大選，應立即明確表態不參選2024，以超然的立場做團結的桶箍角色，如此才能讓國民黨及朱個人得到黨內外的尊重認同」；另有網友注意到，「黃偉哲竟然比蔡英文高」、「賴清德的民調很低啊」、「疫情再次爆發，陳時中居然還能高民調」。