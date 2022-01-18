南投縣魚池鄉知名景點金龍山，今年3月19日發生一起強盜案件，一名夏姓男護理師獨自登山，遭潘姓、涂姓舅甥擄走洗劫，脫光全身衣服捆綁在樹上一夜、丟包山區。南投地院去年9月一審依攜帶兇器強盜罪，將兩嫌各重判7年8月，經上訴後，台中高分院依加重強盜等罪將潘、涂各判刑7年8月，並沒收犯罪所得。可上訴。

甥舅聯手在南投縣魚池鄉金龍山擄人搶劫，圖為外甥涂男。(民眾提供)

金龍山是欣賞日出、雲海的著名景點，事發當日，來自彰化縣的夏男獨自攀登金龍山，早上10點多在第2涼亭休息時，突然被2名男子持槍搶劫身上財物1400多元及提款卡，還將他挾持到仁愛山區，脫光衣物用束帶綁在樹上丟包；後來夏男自行脫困，摸黑徒步數小時才遇上當地民眾幫忙報警。

警方獲報組成專案小組，3月22日先在埔里鎮逮捕其中一名23歲涂姓犯嫌；3月27日再於台中台中市大里區逮捕35歲潘姓犯嫌，也就是涂男的舅舅。據了解，兩人因缺錢花用，預先準備手套、膠帶等犯案物品，當天見夏男落單尾隨行搶。

南投地院去年(2021)9月依攜帶兇器強盜罪，將潘男、涂男各重判7年8月，其中潘男8月刑期，得易科罰金24萬、涂男9月刑期，得易科罰金27萬，兩嫌不服上訴。

二審合議庭審酌，涂男、潘男年輕力壯，不思以正途獲取財物，持黑色短槍強盜被害人，並毆打被害人及綑綁在樹幹上，造成被害人心理恐懼及受有多處傷害，法官考量兩嫌犯後坦承犯行，但至今未與被害人達成和解，依加重強盜等罪將潘、涂各判刑7年8月，並沒收犯罪所得。可上訴。