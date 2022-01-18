😱TOO stunned to see this in @guardian @ObserverUK Lunar New Year recipes. You most definitely DO NOT pair a LNY dish w joss paper 金銀衣紙 which=hell money you burn for the dead. You DO NOT talk abt death in the New Year! DM me next time if you are unsure https://t.co/YZuw3TTqWe pic.twitter.com/cEk1XdMOST — Vivienne Chow (@VivienneChow) January 16, 2022

隨著農曆新年的即將到來，全球華人無不忙著張羅，以歡度傳統佳節。呼應華人過節氣氛，英國《衛報》16日也刊登3位美食作家食譜，教人如何做粵菜、川菜與台菜，好為新的一年帶來好兆頭、新氣象；不過，不知道是否不熟習華人文化，在介紹「酸辣豬肉蟹肉餃子」這道菜時，配圖卻用了冥紙，原本賀節當場變觸霉頭，十足鬧了笑話。

為配合華人農曆年節氣氛，《衛報》在新聞中介紹華人傳統3道年菜，分別是左宗棠金鱈魚、酸辣豬肉蟹肉餃與紫紅琵琶豆腐四川醬。其中，文章介紹在華人傳統農曆新年圍爐時，一定會看到餃子這道菜。由於餃子形狀很像金元寶，吃元寶意味著新年財源滾滾好運到。

儘管看起來頗為正常的內容，但卻被眼尖的網友發現，在搭配的圖片中，放在餃子旁的裝飾居然是喪事才會使用的冥紙。在照片中，放著一盤煎餃與醬料，盤子底下則是一張冥紙，冥紙上則放著3枚銅錢。

1名曾在南華早報工作，現在倫敦擔任記者的女網友在推特上寫道，「衛報的農曆新年食譜太讓人震驚了。絕對不要將傳統農曆的年菜與金銀紙相配，銀紙等於為死者燒的陰間錢」。她還毛遂自薦，「新的一年不要談到死，下次如果貴報不確定，可以跟我聯絡」。

不過，目前《衛報》的網頁已將照片換過。如今的照片僅有正常的4粒煎餃與1碟醬料。