疫情指揮中心昨公布17例本土，創下這波疫情新高。衛福部台東醫院前院長祝年豐表示，目前疫情還沒擴散到最大的時候，以Omicron驚人的傳播速度來看，2月應該會爆發更多的確診病例，直言台灣現在的疫情狀況「只是上了前菜而已」。

祝年豐昨（17）日於談話性節目《少康戰情室》分析，國內目前疫情還沒擴散到最大的時候，並預測後續可能會更嚴重，因此在2月初應該會爆發更多確診病例。他表示，世界大國的兩劑疫苗覆蓋率都已達到70%至80%，Omicron還可以傳播這麼快來看，台灣社區這波Omicron一定會傳播更快、更多，再加上農曆春節前是入境返鄉人潮最多期間，直言現在的疫情狀況才只是「上了前菜而已」。

祝年豐指出，Omicron從去年11中旬開始在國際間傳播，到今年1月初，台灣每日新增境外移入加本土個案，合起已達60至70人，這已讓民眾神經緊繃，但事實上國內個案最多的是去年5月22日單日新增721例，當時是大家最緊張的時候。

祝年豐分析，這一波的確診個案還沒有這麼多，大家已開始緊張，原因在於過去爆發的群聚案，都是聚集在一個地方出來，但這一次在西堤用餐後，銀行爆群聚、學校中鏢、電子廠染疫，在同一個地方吃了一頓飯後，就散開了。

祝年豐說，台灣兩劑疫苗覆蓋率已接近70%，預期還會再往上增加，面對Omicron大家也真的不用太害怕，雖然不能說Omicron就是上帝派來的天使，但未來也不知道疫情怎麼發展，所以他認為這一次要非常謹慎的且戰且走。