「台灣最美麗歐巴桑」陳美鳳，保養得宜的她不僅臉上不見歲月留下痕跡，火辣的魔鬼身材連少女們都稱羨不已，近日在臉書曬出45年前剛出道的照片，卻被網友嘲諷「整過頭」，對此，她高EQ回應讓網友讚賞不已。

陳美鳳曬出45年前剛出道的照片，只見現在外貌與當時相較幾乎沒有差異，接著透露還是新人的時候，已故男演員魏平澳曾對她耳提面命「小妞妳千萬不要去做小針美容喔」，她解釋當時小針美容非常流行，不過因為無法吸收，肌膚會隨著歲月會慢慢往下掉，接著強調從沒反對微整形，但選對醫生卻是很重要。

陳美鳳表示有時拍照會使用濾鏡，雖然有粉絲誇獎看起來特別美，但也不乏會被酸「整過頭」，對此，她不僅未動怒還高EQ回應：「謝謝所有批評和指教，美的標準因人而異，自己看得順眼開心最重要，而我本人算還接地氣的水啦～俗水阿俗水」，眼見她的超高氣度，網友也紛紛回應：「安全方式維持自己美麗，讓自己保持開心愉快有什麼不好」、「從以前到現在，容貌、身材、溫柔的說話與愛護粉絲的心都沒變，很難得」。

陳美鳳日前曬出造型師為她梳妝打扮的照片，當時有網友留言表示：「怎看起來像楊繍惠」，甚至建議她不要中分，因為會很像「哈巴狗」，雖然讓她相當傻眼，但仍高EQ回應：「呵～好好笑也好莫名奇妙的留言」。