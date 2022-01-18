桃園機場群聚導致桃園疫情多點爆發，現又擴大至雙北、新竹等地；17日一口氣新增17例本土確診，創今年新高。台北市聯合醫院陽明院區胸腔科醫師蘇一峰呼籲，還沒打過疫苗的民眾快去打，「本土+17！真的不考慮升三級嗎」。

蘇一峰臉書PO文，同時分享一張車子準備下高速公路的梗圖，「大家認為台灣防疫，應該要選擇哪個方向呢？」兩條路的文字分別是「病毒共存，簡單防疫，死百千人」、「堅守防疫，大家很累，快打疫苗」。

不少網友認為，或許可以試著和病毒共存，蘇一峰也不排斥這樣的嘗試，他比喻，若不選擇下交流道（堅守防疫），車子會自動走直路（簡單防疫）。網友正反意見都有，有人仍支持目前的清零政策，盡可能圍堵病毒散播；有人則希望低度管制，因參考國外經驗，Omicron很明顯都是輕症，「甚至得了流感還比較嚴重」。

這波本土疫情從桃機傳到中壢聯邦銀行健行分行，再因銀行員工聚餐導致西堤疫情外擴，目前已逾30人確診，桃園、新竹部分學校全面停課。指揮官陳時中坦言，「我不希望有未爆彈，但一定有」，為未來疫情再投下變數。