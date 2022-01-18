費城七六人尚未找到班西蒙斯（Ben Simmons）的買主，不過美媒ESPN記者Ramona Shelburne指出，七六人和西蒙斯已經做好「整季不上場」的心理準備。七六人為他尋找新東家可能很花時間，如果要花費一整季的時間，乾脆就別再上場了。西蒙斯最近一次出場是在去年6月21日的季後賽，他們遭到老鷹隊7戰淘汰。

同時美媒《The Athletic》記者Sam Amick認為不用花那麼長的時間，就他自己從各隊問到的看法，大家都認為七六人在交易截止日（2月10日）之前就可以搞定西蒙斯的交易。七六人籃球部總裁莫瑞（Daryl Morey）開季時說過他不急著完成交易，外界相信他只接受一流的明星球員來代替西蒙斯。

籃網球星哈登（James Harden）的合約即將到期，下個球季是球員選項，他預計今夏就會跳脫重簽。NBA記者Marc Stein認為哈登仍有機會前往七六人，除了總裁莫瑞最信任哈登，聯盟裡也有傳言哈登願意考慮離開籃網。

季外哈登與籃網續約失敗，哈登當時強調他只想專心在本季拿下總冠軍。結果厄文（Kyrie Irving）雖然因為拒打疫苗而無法在主場出賽，哈登與老戰友杜蘭特（Kevin Durant）仍聯手打出優秀的戰績。如果哈登最後不想留在籃網，球隊可以和他重簽之後再與七六人交易。