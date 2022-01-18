新竹市三民國小因有學生確診，校方一大早緊急通知今起停課14天，不過仍有家長未接停課訊息，一早還是載著小朋友來到學校。（陳育賢攝）

有學生未接停課訊息，一早還是來到學校，因接送的家長已先離去，只好在校門口等爸媽返回接人。（陳育賢攝）

新竹市三民國小有學童因家庭成員在17日確診，新竹市衛生局昨夜緊急啟動疫調匡列與篩檢，18日一大早採檢結果出爐，該學童PCR採檢也為陽性，市府教育處稍早立即通知三民國小校方今起停課14天，並提早進入寒假，不過，今早仍有不少家長與學生未收到停課訊息還是來到學校，校方也緊急告知停課讓孩子返家。

校方今早也同步通知學生家長停課資訊，相關疫情資訊與調查正進行中，該案與家庭成員感染來源市府正深入疫調中。而此案為此波疫情新竹市學校首位學生確診個案。

據了解，市府衛生局是今天清晨獲知有三民國小學童確診陽性，立即啟動相關機制，教育處立即發出訊息通知校方，校方也利用各班群組、電話或簡訊以及官網公告，不過仍有家長與學生未接到停課訊息，今早還是來到學校，在學校老師告知下才返家。

也有學生是由家長接送到校，但是是在學校附近就下車，待來到校門口才知道停課，而爸媽已離開，只好先行安置在校門口等待家長返回學校帶回。