臉書網友留言。（圖／翻攝自臉書）

疫情指揮中心17日公布新增17例本土個案、48例境外移入個案，本土個案創這波疫情單日新高。台北市聯醫忠孝院區醫師陳昶宇曾質疑，指揮中心不敢禁內用只好拿小眾項目開刀，遭指揮官陳時中回嗆「這樣的評論非常不負責任」，引爆隔空戰火，也讓禁內用議題備受討論。有媒體舉辦是否該禁止內用網路民調，調查結果尚未出爐，臉書卻遭近200則留言灌爆，大批網友認為疫情已兩年，這種小事不該再由政府強制規範而該由民眾自律，且禁內用將重創經濟，此民調不具意義。

陳昶宇日前在臉書表示，室內用餐的傳播風險遠大於運動、唱歌、拍照等行為，認為指揮中心擋不住境外個案又不敢禁室內用餐，只好先拿一些小眾項目開刀。陳時中則痛批「這樣的評論非常不負責任」，指緩急輕重是指揮中心評斷的重點，吃飯跟唱歌重要性不可同論，孰輕孰重評論的人自己要能分辨。陳昶宇又回嗆「指揮官先不用對一線還得去顧專責的小醫師說重話」，若指揮中心是怕禁內用影響經濟，寧可冒點風險，大可把話說清楚。

《Yahoo!奇摩新聞》17日舉辦網路民調「有醫師認為政府應該要禁止內用，你是否同意？」調查時間自17日至21日，然而民調結果尚未出爐，此民調臉書相關頁面卻湧入近200則留言，大批網友表示：「奇怪，要不要去餐廳吃飯這種小事還要政府管？大家到底是有多不能自理？」「如果真的害怕其實自己可以不要內用，不一定要人家禁止才不內用吧？又不是小孩子還要人家規定才做」、「澳洲還不是照樣工作，已經與病毒共存了」、「都已經兩年了，病毒會跟著大家生活一輩子，難道也要禁止內用一輩子嗎？」「還想害多少商家倒店？」「這個民調沒意義，重要的是民眾自律」。

此外，也有少部分網友表示：「支持升級」、「同意禁內用」、「很多民眾就是無法自律」、「很意外大部分人都認為不必禁內用」、「結果好意外」。