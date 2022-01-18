大陸網紅周小磕長相甜美，以拍攝美妝教學影片打開知名度，2020年和交往6年的男友結婚，沒想到不到2年婚姻就告吹，她也自爆早在新婚3個月時，她就發現男方婚前婚後出軌有400多人，決定離婚當天還在衣櫃裡發現一疊女生內褲，讓她徹底心死，消息曝光後立刻引發討論。

周小磕日前在上傳的影片中自爆，她和前夫愛情長跑6年，過程中經歷過大風大浪，甚至攜手走過遠距離異國戀，一直以來前夫都體貼呵護她，她對對方也很放心，視對方為完美情人，然而某天閨蜜卻告訴她，前夫出現在約砲軟體上，她去翻前夫手機求證，這才東窗事發。

周小嗑發現前夫出軌400人，其中包含人妻。(圖/翻攝自周小嗑微博)

周小嗑透露，當時她翻出前夫和400多個陌生女子的鹹濕對話，「他有跟一個妹子說他百人斬，我才知道他好像是把睡女人這件事當成集郵了。」她甚至發現自己去出差時，前夫會約人妻到家中開戰，「在我看來這麼完美的一個人，就是背地裡是有這樣一個隱密的角落的。」

周小嗑在衣櫃翻出一疊內褲。（圖／翻攝自周小磕微博）

當時周小嗑找前夫對峙，對方哭著求原諒，她也心軟答應了，沒想到才事隔2天，前夫就將所有砲友都加回來，她到上海出差時，還約女生去天津「大X幾天幾夜」，讓她忍無可忍提出離婚，沒想到當天又在衣櫃中翻出陌生內褲，「當下我就決定了，那就離啊，就覺得這個人真的沒救了。」