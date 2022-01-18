被封「暗黑楊丞琳」的台灣成人女優孟若羽，擁有32F/26/36的性感三圍，本來要擔任鄧佳華首部處男作《華根初上》的女主角，因扛不住壓力辭演，人氣卻不減反增。近日，有網友到她IG留言問：「妳拍A片不怕嫁不掉？」對此孟若羽正面回應了。

孟若羽雖然沒順利與鄧佳華合作，但知名度已響叮噹，IG追蹤數從幾千人暴增至2.6萬，各種工作、活動或專訪邀約如雪片般飛來，孟若羽在IG轉分享一則被《BBC News中文》訪問台灣成人影視產業的連結，開心地寫道：「再一則新聞，說真的應該也忘了這篇的，睡醒就看到通知，內容可以更了解喔。」

許多網友看了紛紛湧入鼓勵：「這個工作真的很讓人尊重，不過很多人看得很開心卻滿嘴正義感，mo加油」、「現實社會，笑貧不笑娼，都是勞力賺錢，不偷不搶」、「加油！！！台灣之光！！！」想不到，卻有一位網友反其道而行，留下：「妳拍A片不怕嫁不掉？」

孟若羽不但沒生氣，反而高EQ地回應：「不用擔心我嫁不嫁的出去好嗎？謝謝關心喔。」讓該名網友的氣焰頓時沒了，趕緊打圓場：「人那麼漂亮，找個人結婚有依靠，妳拍片，太不值得了，祝妳幸福。」

事實上，很多人都會好奇AV女優的感情世界，最後和鄧佳華拍片的170cm女優苡若，也被問過會不會擔心未來難找另一半？苡若淡定地表示，自己早就決定不婚不生，也對談戀愛興趣缺缺，認為世界上沒有什麼事情一定要有另一半才能做，「男女朋友對我來說就是未來只會結婚或分手，如果我不結婚只會分手，我幹嘛交男友？」因此從不擔心工作性質會影響感情。