小編今天（18日）精選5件不可不知的國內外財經大事。證交所17日公布去（2021）年第四季大戶、中實戶、散戶交易數分別下降至3,791人、30,463人、412萬228人，尤其大戶及中實戶季減都超過28％，撤退最嚴重，惟三個數字尚能維持歷史第三高；另一方面，外資2021年第四季成交值占比回升逾4個百分點、至26.34％，外資順勢接棒，撐起台股季漲7.58％、以歷史最高點封關。

【1】大戶、中實戶 上季大撤退

依證交所統計，去年第二季大戶（季成交值5億元以上）交易數5,990人、中實戶（1～5億元）48,826人，散戶（5億元以下）439萬1,077人，第三季分別降至5,309人、42,395、427萬8,413人，第四季再滑落至3,791人、30,463人、412萬228人，季減幅各為28.59％、28.14％、3.7％，大戶及中實戶撤退最明顯，季減28％以上。

【2】15檔IC設計股 重展笑顏

台積電（2330）釋出優於預期的財報數字及第一季展望，17日股價創下歷史新高價，帶動半導體族群齊步轉強，包括創惟（6104）、新唐（4919）等15檔IC設計股，也見買盤湧現，股價重展笑顏。

【3】元宇宙概念 重回資金懷抱

2022年通膨、升息兩大巨獸來襲，資金急尋「新出口」，元宇宙題材持續發燒。市場傳出，蘋果天線模組找上台廠連展投控共同開發，激勵其股價17日一舉跳空漲停、興櫃子公司連騰同飆近三成，台股「錢」進電子股，建達、智晶漲停表態，元宇宙大軍「捲土重來」。

【4】台積電股價漲 張忠謀身價上看854億元

台積電股價再創歷史新高！昨日開盤不久最高曾到688元的新天價，收盤則是收在683元，股本2593億元，市值突破17.71兆元，若以台積電創辦人張忠謀退休時持股1.25億股（12.5萬張）計算，如一股未賣、張忠謀持有台積電股票市值已達854億元。

【5】Fed升息週期 美股漲更凶

美國通膨持續升溫，強化市場對於聯準會（Fed）貨幣政策轉趨鷹派或採取更積極升息措施的預期，投資人則擔心升息將不利美股表現，但據道瓊市場數據（Dow Jones Market Data）歷史資料顯示，美股在升息循環週期通常表現更好，漲勢更為凌厲。