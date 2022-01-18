長期以來一直有「一天至少要睡6至8小時」的說法，但這樣的觀念，其實不適用每個人。醫師指出，完整睡眠時數因年齡而異，年紀愈小需要睡愈久；成年男子若一天睡不到7小時，比起睡滿7小時的人，死亡率高出26%。

芬蘭曾針對2.1萬名成年人進行長達22年的追蹤研究，發現「睡不到7小時的成年男性」和睡足7小時的人相比，死亡率高出26%，女性則多21%；要是睡眠時間再縮短，低於6小時，罹患心臟病風險高20%。

家醫科醫師陳欣湄在《健康2.0》分享，不同年齡層的所需睡眠時數，並不完全一樣，年紀愈小愈需要睡覺。1歲以下嬰兒、16小時；1至3歲幼兒、12小時；4至12歲兒童、10至12小時；13至29歲青年、8小時；30至60歲成年人、7小時；60歲以上老年人、5.5至7小時。

陳欣湄指出，年齡遞減，睡眠時間最好遞增，很多小朋友早上6點起床，但前一天晚上居然11點才睡，明顯睡眠不足。她建議高中以前的年齡層，若不影響身體狀況，最好睡久一點。

還有一個族群，就是60歲以上的老年人，很多長輩覺得自己要睡滿8小時，所以硬要睡，反而造成因長時間待在家裡，相關機能快速退化。