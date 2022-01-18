氣象專家吳德榮今天在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄指出，最新歐洲模式模擬顯示，本周無強冷空氣；今日「鋒面」通過、「東北季風」南下，各地皆有局部降雨的機率；北台濕涼，中南部早晚涼，3200公尺以上高山，今起至明晨有飄雪機率。

吳德榮說，最新模式模擬顯示，明日「東北季風」影響，北部及東半部仍有局部短暫雨，中南部雨漸停歇；北台雲多偏涼，新竹以南多雲時晴，中南部白天舒適早晚涼；20日大台北及東半部仍有局部短暫雨，北台偏涼，新竹以南晴時多雲，中南部白天舒適早晚涼。

吳德榮提及，最新模式模擬顯示，21日、22日轉東南風，天氣回暖，水氣多、易有霧；大氣不穩定，局部地區有「陣性」、明顯降雨的機率；23日另一「鋒面」通過，北部、東半部轉局部雨，中部亦有局部短暫雨的機率；24「東北季風」南下，迎風面有局部雨；冷空氣不多、北台濕涼，中南部白天舒適早晚涼。