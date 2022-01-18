修憲議題朝野仍無共識，國民黨台北市議員、黨部副祕書長羅智強表示，自己不反對修憲綁大選，但民進黨應先為一個月前反對綁大選公投道歉。

羅智強今（18）日在臉書指出，民進黨稱公投綁大選是亂台灣，但修憲綁大選，民進黨卻說是愛台灣，雖然他知道在台灣和民進黨講誠信、邏輯和一致性，會被當成外星人，「但是，偉大的政府和黨，你不知道，一個月前你們才賭天咒地的說，主張綁大選，就是要讓中共併吞台灣啊！」

對於修憲綁大選，羅智強表示自己並不反對，民進黨不到一個月跳立場也罷了，但可不可以先為一個月前反對綁大選道個歉，然後以立法院的多數先修公投法改回綁大選？否則先被民進黨搞瘋的不是羅智強，而是已長眠地下的蔡同榮；而是已人間蒸發的林義雄。

針對民進黨所謂的修憲，國民黨立委費鴻泰日前在記者會中提到，就是降低修憲門檻，在2022複決綁大選，降低修憲門檻後，在2024產生衝突，不惜提出變更國旗、國號、國歌等修正案，造成兩岸情勢緊張，炮製2020年「抗中保台」選舉策略而繼續取得政權。