臉書網友留言。（圖／翻攝自臉書）

隨著疫情再度爆發，政府紛紛鼓勵民眾施打第三劑疫苗加強防護力。新竹市市長林智堅連日來在臉書宣傳，新竹市第三劑疫苗「免預約，來就打」，昨日（17）更宣布「三劑疫苗涵蓋率，新竹市都是第一名」，並自創口訣「一三五打莫德納，二四打BNT」。除了一片稱讚市府與市長的留言，卻有多位網友質疑，為何新竹市提供的疫苗竟沒有高端？相關留言意外成焦點。

林智堅昨日在臉書發文表示，當天起新竹市啟動六大疫苗施打站，室內打疫苗，免吹風、免預約、免排隊，「一三五打莫德納，二四打BNT」，請大家記好口訣，隨到隨打。

林智堅指出，針對新竹縣通報的確診個案17932，市府已匡列同時段用餐客人及該餐廳員工，共137人進行居家隔離。PCR採檢方面，目前已確定180位為陰性，其餘65位採檢結果將於當日（17日）出爐。因應疫情變化，他要呼籲大家儘速施打疫苗、戴好口罩、落實實聯制；大家共同的敵人是病毒不是彼此，齊心防疫才是關鍵。

此文獲得超過1200個讚，迴響熱烈，不少網友留言：「市長好棒！大家都辛苦了」、「我早上去施打了，服務人員親切，施打也快速，動線也很順暢，讚讚讚」、「我是竹北市民，我謝謝你！」「謝謝貼心市長」。值得注意的是，卻有多位網友留言：「市長……為什麼竹市的各個施打站，沒有高端！沒有高端！沒有高端！1922根本預約不到啊！」「至少開個時段打高端吧！」「高端有沒有來就打的施打站？」「有高端嗎？」「為何沒有高端可以打」、「請問新竹有第三劑可以打高端的地方嗎？」