因演出南韓戀愛實境節目《單身即地獄》而爆紅的24歲YouTuber宋智雅，因在節目中總是穿著一身名牌、光鮮亮麗的展現過人的自信，讓不少人認為她就是家境優渥的「白富美」，不過最近她卻遭到網友踢爆身上所穿的名牌服飾及飾品都是假貨，讓網友相當震驚，而宋智雅也出面回應了。

宋智雅因長相甜美、身材火辣，加上高超的穿搭技巧，使她在網路上受到大批網友的愛戴，參加實境節目《單身即地獄》更展現了迷人的自信與特質，讓她人氣火速飆升。不料，這兩日宋智雅卻遭到網友爆料，她在網路上所公開的名牌穿搭照中，有不少名牌飾品、配件及服飾都是山寨假貨，在網路上引起軒然大波。

眼看事情越演越烈，宋智雅也在17日於個人IG上PO出手寫信，坦承自己身上所穿的名牌確實「有部分」是假貨，忽視了設計師以及相關人士的智慧財產權感到相當抱歉。文中宋智雅表示自己的夢想就是創立個人品牌，而這次的事件也讓她了解了智慧財產權的重要性，因此鄭重的向所有人道歉，未來保證不再發生一樣的事情，也將所有有爭議的貼文全都刪除。

而在節目中與宋智雅配對成功的金賢中，被網友發現事件爆發後已悄悄的取消追蹤對方的IG，火速做出切割動作，卻也遭到部分網友謾罵認為他的舉動有點過分，但也有另一派出面替他緩頰，意外引起兩方論戰。