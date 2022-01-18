海軍又傳出「愛之船」男女不正當違紀事件，但這次竟然是三艘康定級(拉法葉)主力艦全部中招。一名在康定級艦上服役的女兵，同時周旋在三艘同級艦5名男士官當中大玩劈腿，甚至與已婚男士官在家中發生關係，遭到長輩撞見才爆發出來，海軍獲悉後，已將該名女兵及3名男及3名男官汰除，另兩位男士官則在進行人事評議會中，海軍高層對此極度震怒，快刀斬亂麻，將涉案男女全部汰除。

據了解，該名女兵因經常支援行政工作，因此與各艦的士官熟識，卻同時與5名已婚與未婚士官同交往，形同1女劈腿5男的不正當交往。

原本這些士官都彼此不知情，但直到該位女兵去年與某位已婚士官，休假時在男方家中共處一室，卻遭到家中長輩發覺後向海軍檢舉，經調查後才爆發出這起誇張的違紀狀況。

124艦隊下轄康定級飛彈巡防艦，可執行防空、反潛、護航、反封鎖及聯合截擊作戰等任務，主要負責我國海疆安全，確保海上交通線暢通。

海軍艦隊指揮部表示，本屬一二四艦隊高姓女兵與已婚士官肇生不當男女關係案，係單位主動發掘並實施調查後屬實，相關人員均依規定核予重懲，並已檢討汰除。

海軍艦隊指揮部進一步表示，本部秉持「嚴考核、嚴淘汰」政策，對所屬違犯重大軍紀斲傷軍譽官兵，均依規定嚴懲，絕不寬待；本案將爱引案例加強宣教，強化官兵軍（法）紀教育，以建立正確兩性相處認知。