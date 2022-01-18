台積電是三星在晶圓代工領域的競爭對手，三星也將超越台積電視為最大目標，並喊出2030年成為半導體龍頭的願景，不過隨著台積電去年創造優於市場的獲利，並大舉增加資本支出，投資先進製程技術與產能，韓媒引述專家說法點出，台積電持續擴大領先差距，三星很難趕上台積電。

韓媒Korea Herald報導，三星想在2030年成為全球最大代工廠的目標，恐怕會落空，因為台積電今年的資本支出高達440億美元（約新台幣1.21兆）優於三星的45兆韓元（約新台幣1.04兆元）將鞏固領先地位。

市場調查研究機構Eugene Investment Securities分析師Lee Seung-woo表示，代工產業需要大量投資，去年三星在記憶體、代工及基礎設施的投資上約花費40兆美元（約新台幣9200億），但今年台積電光在晶圓代工的投資就超越新台幣1兆，因此在目前的經營結構上，三星很趕上已拉開差距的台積電。

報導指出，研調機構TrendForce去年第三季的晶圓代工市占率數據顯示，台積電市占率高達53.1%，遠遠優於三星的17.1%，三星知道在規模上很難超越台積電，因此決定從技術層面下手，目標在今年上半年量產3奈米，比台積電預估的下半年還要快。

此外，報導提及，三星打算在3奈米晶片使用環繞閘極技術 （GAA）展現擁有突破性技術的能力，而台積電則預計在2奈米才會使用GAA技術，並將量產目標訂在2024年。