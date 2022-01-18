又是酒駕毀天倫！前台南市新市區長鄭枝南的長媳、49歲的賴姓在地女藝術家，16日上午騎機車遭潘姓男子酒駕撞飛慘死。親友接獲突來的噩耗非常難過，丈夫與兒子皆在臉書悲痛發文表達思念，賴女兒子更說「下輩子要再做妳兒子」。

警方調查，35歲潘男16日上午10時駕車，沿西拉雅大道陸橋由東向西行駛時，先撞擊分隔島，再追撞騎在機車道上的賴婦。賴婦被撞飛後倒臥在地，當場失去呼吸心跳，送醫搶救仍不治。

賴女生前對攝影、畫畫和插花很在行，經常協助南科管理局刊物編輯攝影，並曾在娘家雲林縣開過畫展，才華洋溢，並常協助南科管理局多項活動攝影，各界對她讚譽有加；意外發生當時，她正要前往南科園慶幫忙拍攝，卻遇上死劫。

突來的噩耗讓親友十分難過，她任職台南新市區農會的丈夫在臉書悼念妻子：「早上一場酒駕肇事意外，讓她的人生止步，就這麼走了，一切來得太突然，讓人措手不及。」。另據自由時報報導，兒子也發文：「有好多話跟事情還沒跟妳分享跟妳聊天…下輩子要再做妳兒子」。

潘男酒測值0.36毫克，他供稱自己是工人，當天清晨6時開始喝啤酒，一直喝到上午8時。警方調查發現，潘男曾有酒駕前科，16日是首次酒駕肇事，訊後依殺人罪、酒駕肇事致死等罪嫌送辦。警方訊後依殺人罪、酒駕肇事致死等罪嫌送辦。

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