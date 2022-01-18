國際天后李玟（CoCo）和加拿大籍富商老公Bruce（樂裕民）2011年結婚，近年李玟一度和老公感情生變，甚至情緒低落寫下：「要醫治破碎的心靈，是需要極大的勇氣和時間的」，但事後李玟澄清自己仍在被愛與愛中，否認和老公離婚。昨(17日)李玟過47歲生日，她發文表示這個生日很不一樣，由於在隔離期只好一個人低調度過生日，但她不覺得孤獨，反而覺得有更多時間思考，一席話可見高EQ和成熟的人生觀。

李玟近年曾傳出想備孕當媽，但暫無下文，兩年前她突然低潮發文：「要醫治破碎的心靈，是需要極大的勇氣和時間的」，引來外界質疑是否和老公Bruce婚姻亮紅燈，她之後強調：「我和過去一樣仍然在被愛與愛中，練習更好的可能」，否認恢復單身，但去年她過46歲生日，身邊不見老公及家人，一度又傳出婚變質疑。

李玟和老公Bruce兩年前傳出婚變。（圖／中時資料照片）

去年2月，李玟曬出一家四口合影，可見她和老公及兩位繼女同框，用行動回應紛紛擾擾，但李玟家去年衰事又多一樁，10月李玟83歲母親在香港市區家附近逛街時，突然遭到野豬攻擊猛撞，導致處骨折、右半身癱瘓，一個月後，李玟親自發文報平安，強調：「經過醫生5小時的手術和過去一個多月康復治療和鍛鍊，媽媽現已在理想的康復路程中」，也謝謝粉絲的暖心鼓勵，「謝謝你們為媽媽做的加油打氣視頻！你們給她的祝福、每位的臉孔，她都會記在心上。」

李玟曬出美照。（圖／翻攝自CoCo Lee 李玟臉書）

昨李玟過47歲生日，她曬出自己化淡妝、做著運動的照片，說：「這是一個特殊的生日，跟以往任何一個都不太一樣，因為與以往的熱熱鬧鬧度過相比，今天我正在隔離當中一人度過」，並認為自己不覺得孤獨，反而有更多時間思考感謝，謝謝媽媽給她生命，謝謝親友粉絲的陪伴，更感謝醫護人員、飯店服務人員的努力，「我們繼續努力吧，過去的幾年我們一起戰勝了那麼多的困難，今年，我們要繼續加油，也要相信愛與團結的力量」。

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