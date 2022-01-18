台灣近期正風靡一股「美輪明宏之亂」，網上傳言，若是把手機桌布換成日本藝人美輪明宏的圖片，就可以帶來好運。女星熊熊（卓毓彤）日前也跟風把手機桌布換成美輪明宏，沒想到換桌布的舉動，讓熊熊登上日本節目，她也開心發文直呼：「明宏真的讓我紅了，竟然因為我的迷信上了日本節目」。

熊熊跟上「美輪明宏之亂」，也把手機桌布換成美輪明宏的照片，隨著「美輪明宏之亂」從台灣紅回日本，電視台甚至為此做特別報導，日本富士電視台談話性節目《High Noon TV Viking! MORE》就引用不少台灣藝人跟風美輪明宏的報導，其中就包含熊熊，讓她忍不住貼出節目畫面，並驚呼：「明宏真的讓我紅了#謝謝美輪明宏 竟然因為我的迷信上了日本節目#明宏桌布發威」，報導也提到熊熊換了桌布之後，不僅通告接不完，零食副業更是賣到缺貨。

熊熊因美輪明宏桌布，意外登上日本節目，吸引女星篠崎泫留言：「好誇張喔哈哈哈哈哈」、巫苡萱直呼：「笑瘋」，網友也大讚：「我覺得熊熊很適合去日本發展耶」、「哈哈哈好扯」、「另類的台灣之光 熊熊」、「果然桌布受用」，還釣出熊熊回應：「我怕酸民會說一些有的沒的 而且我不會日文 #還是我要去學」。

針對台灣掀起「美輪明宏之亂」，美輪明宏本尊則驚訝自己在台灣如此受歡迎，還為以親筆信回應「美輪明宏之亂」，美輪明宏說：「雖然受到大家的關注是一件非常榮幸的事情，不過我沒有這種能量。」