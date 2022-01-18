毅嘉(2402)揮別109年度疫情陰霾，累積110年合併稅前淨利為2.67億元，整體獲利年增逾四成，來到兩年新高，展望今年，毅嘉看好，今年營收及獲利有機會在客戶強勁需求的帶動下再挑戰新高。

毅嘉110年度第四季單季自結合併營收金額約16.10億元，與去年第四季相當，合併毛利率12%，合併營業利益為3934萬元，合併稅前淨利為6725萬元；累積110年之合併營業收入金額為64.79億元，年增加18%，創三年新高，合併毛利率為12%，合併營業淨利為2.07億元，加計營業外收支後之合併稅前淨利為2.67億元，年度稅前淨利大幅增長41%，創兩年新高。

毅嘉表示，110年度第四季度受惠於車用電子及消費性產品的強勁需求，整體接單維持在旺季水準，但出貨仍然受到供應鏈缺料影響，單季合併營收持穩在16.10億元；累積110年合併稅前淨利為2.67億元，整體獲利年增逾四成，來到兩年新高，一掃2020年度受疫情影響的陰霾。

展望未來，毅嘉表示，全球經濟強勁復甦，車電、AI、5G、物聯網等新科技的需求持續增溫，毅嘉除了109年甫切入的車用硬板打件業務外，配合客戶開發的軟硬結合板、多層板及散熱相關產品，也將陸續量產出貨挹注營收，而營收占比較高的車用電子相關產品，近年來出貨動能屢受車用晶片缺貨的影響，不過，今年可望隨著晶片缺貨情況的緩解，以及在車市強勁需求的帶動下逐步恢復以往的出貨動能，毅嘉今年的營收及獲利有機會在客戶強勁需求的帶動下再攀新高。