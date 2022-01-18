根據澳洲媒體周二發布的一項備受關注的民調結果，由於應對Omicron疫情的做法引發強烈抨擊，澳洲總理莫里森（Scott Morrison）的支持率下滑，在幾個月後就要舉行聯邦大選之際，讓在野的工黨取得了領先地位。

根據研究公司Resolve Strategic為《雪梨晨鋒報》（The Sydney Morning Herald）所做的一項民意調查，在應對經濟、就業、公衛醫療，以及快速擴散的Omicron疫情方面，澳洲選民對莫里森與其自由黨-國家黨聯合政府失去信心。

《雪梨晨鋒報》在1月11日至15日對1607名選民進行這項調查，當時澳洲上訴法院尚未就網球名將喬科維奇（Novak Djokovic）的簽證爭議做出裁決。

喬科維奇因未接種新冠疫苖遭到澳洲政府取消簽證，而無法參加澳洲網球公開賽，他憤而提起訴訟，但在1月16日遭澳洲法院以構成公衛風險為由駁回上訴。據外媒報導，喬科維奇已經登機離開澳洲。

當初允許這位來自塞爾維亞的世界球王在沒有接種新冠疫苗的情況下以醫療豁免資格入境澳洲，此舉在澳洲國內引發眾怒，這把火越燒越旺，最後演變成讓莫里森頭痛的政治問題。

一直以來，莫里森的支持率總是遙遙領先其競爭對手—工黨領袖艾班尼斯（Anthony Albanese），但在兩個月前失去了其兩位數的領先優勢。

最新民調顯示大約38%的受訪選民希望莫里森繼續擔任澳洲領導人，而31%的選民支持其對手艾班尼斯。

自去年11月以來，工黨的初選支持率已經從32%提高到35%，而執政聯盟的支持率則下滑5個百分點，至34%。

莫里森必須在5月前召開大選。

高度傳染性的Omicron變種病毒導致澳洲單日新增病例數創下新高、住院率也同步升高，使醫療衛生系統量能日益吃緊。面對防疫不力的批評聲浪，這位澳洲領導人一直捍衛著自己的主張。莫里森堅持澳洲不應該重啟防疫限制，而是應該「衝過」這一波Omicron疫情，他同時放寬了對密切接觸者的隔離規定，以減輕企業缺工壓力。