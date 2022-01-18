國內疫情持續擴大，不少人都在討論是否要與病毒共存，一名男網友表示，雖然感染Omicro的患者多為輕症，但症狀還是比一般感冒嚴重，「想與Omicron共存的人，是不是想得太簡單」，引起網友討論，有留學美國的網友直言，「在美國沒確診過，反而會被當作異類」。

原PO在PTT八卦板發文表示，很多人都說感染Omicron的患者多是輕症，但看到美國網紅莫彩曦跟她老公雙雙確診，有嚴重頭痛、持續發冷發抖、胸悶、極度疲累等症狀，讓他十分擔心，認為雖然感染Omicron後在家休養就會好，但跟一般感冒相比還是嚴重許多，「想與Omicron共存的人，是不是想得太簡單」，引起網友熱議。

不少網友認為原PO太過恐慌，且不了解輕症與重症的差別，「說實話，之前得流感也差不多有這些症狀」、「我打疫苗的副作用也差不多是這樣啊」、「重症有不同定義，不是你覺得很不舒服就是重症」、「先去搞懂什麼叫重症吧，無知很可怕」。

其中有一名留美的網友分享確診經歷，表示自己打過兩劑莫德納，1月初染疫後沒有失去味覺、發燒，或是喉嚨痛到不能講話，只有打噴嚏、流鼻水和咳嗽而已，症狀也沒有變得更嚴重，但確診後第12天還是有咳嗽症狀。

他直言，「現在在美國如果沒有確診過，反而會被當作異類看待」，因為美國的風向是，還沒確診過的人就關在家保護自己；確診後康復的人，等於打了加強針，獲得天然抗體，想去哪裡都沒問題。他感嘆，會不會確診只是時間早晚的問題，因為你也不知道會被誰傳染，提醒大家還是做好防疫措施，保護自己也保護別人。